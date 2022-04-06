Арестович рассказал, почему Россия уклоняется от переговоров с Украиной

Россия заявляет об угрозе срыва переговоров с Украиной, хотя сама нуждается в них больше, чем наше государство. Как сообщали "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

Арестович - фото из открытых источников

По словам Арестовича, Россия заявила об угрозе срыва переговоров после того, как были обнаружены зверства оккупантов в Буче и Ирпене.

"На самом деле российская сторона нуждается в переговорах больше, чем Украина. Они просят о переговорах, я это точно знаю. Поэтому они заинтересованы", – отметил Арестович в эфире канала.

Советник главы Офиса президента заявил, что, учитывая невыигрышное положение российской армии на поле боя и постоянное давление санкций на РФ, Россия остро нуждается в заключении соглашения с Украиной.

"Сочетание этих вещей способно поломать не такую страну, как Российская Федерация. Позвоночник российской экономики уже начинает трещать и скоро сломается", — подчеркнул Арестович.

Также Арестович подчеркнул, что Россия хочет остаться в переговорах победителем.

"Поэтому они себе рисуют апокалиптическое взятие Харькова и строят планы космического масштаба по взятию Мариуполя и зоны ООС. Посмотрим, поле боя все решит", — сообщил советник главы Офиса президента.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ. Есть свидетельства, что, отступая с территории Киевщины, российские оккупанты похищали украинцев и теперь показывают их в российских СМИ как "пленных" военнослужащих ВСУ.

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