Арестович рассказал, почему Россия уклоняется от переговоров с Украиной

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Карина Ожерельева
Россия заявляет об угрозе срыва переговоров с Украиной, хотя сама нуждается в них больше, чем наше государство. Как сообщали "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.
Арестович - фото из открытых источников
По словам Арестовича, Россия заявила об угрозе срыва переговоров после того, как были обнаружены зверства оккупантов в Буче и Ирпене.
Советник главы Офиса президента заявил, что, учитывая невыигрышное положение российской армии на поле боя и постоянное давление санкций на РФ, Россия остро нуждается в заключении соглашения с Украиной.
Также Арестович подчеркнул, что Россия хочет остаться в переговорах победителем.
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ. Есть свидетельства, что, отступая с территории Киевщины, российские оккупанты похищали украинцев и теперь показывают их в российских СМИ как "пленных" военнослужащих ВСУ.
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