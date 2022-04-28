Состоялся очередной обмен пленными: сколько украинцев вернулись домой

Еще несколько десятков украинцев освобождены из вражеского плена. Об этом сообщила глава Минреинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ирина Верещук, фото Офиса президента

Как стало известно, сегодня (28 апреля) состоялся очередной обмен пленными. Ирина Верещук рассказала, что домой вернулись 45 украинцев из них: 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены) и 12 гражданских.





Скриншот: Facebook/Ирина Верещук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что перебрасывают технику в сторону "Азовстали": оккупанты после массовых обстрелов штурмуют завод. Оккупанты опрокидывают технику в сторону "Азовстали". В ночь на 28 апреля российские оккупанты нанесли 50 авиаударов по Мариуполю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что оккупанты похитили 35 из 49 руководителей территориальных общин в Херсонской области. В Васильевке Запорожской области российские оккупанты 12 дней пытали участника АТО. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Херсонской области оккупанты проводят подготовку к проведению "референдума". Оккупанты препятствуют выезду мирных жителей за пределы захваченной территории. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские воины освободили еще один населённый пункт и взяли в плен несколько оккупантов (ФОТО). ВСУ продолжают оттеснять оккупантов с украинской земли. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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