Украинские воины освободили еще один населённый пункт и взяли в плен несколько оккупантов (ФОТО)

Вооруженные силы Украины продолжают героически защищать нашу страну от оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как сообщает Командование СВ ВСУ бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев продолжают оттеснять оккупантов с украинской земли в своей зоне ответственности.

"Еще одно освобожденное от захватчиков село. Кроме возвращения территорий пополнили и количество обменного фонда", - 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Польша заявила о полной независимости от российского газа. Сегодня 78% газа в Польше – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь: "Азовсталь" выдерживает около 35 авиаударов в сутки (ВИДЕО). Защитники Мариуполя вытаскивают из-под завалов раненых. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин вновь нашел оправдание войны в Украине. Президент РФ также напомнил, что цели "спецоперации" в Украине нужно выполнить. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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