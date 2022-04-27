logo

BTC/USD

39019.60

ETH/USD

2865.19

LTC/USD

100.66

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Украинские воины освободили еще один населённый пункт и взяли в плен несколько оккупантов (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские воины освободили еще один населённый пункт и взяли в плен несколько оккупантов (ФОТО)

ВСУ продолжают оттеснять оккупантов с украинской земли

сегодня, 18:54
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Вооруженные силы Украины продолжают героически защищать нашу страну от оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские воины освободили еще один населённый пункт и взяли в плен несколько оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Как сообщает Командование СВ ВСУ бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев продолжают оттеснять оккупантов с украинской земли в своей зоне ответственности.

"Еще одно освобожденное от захватчиков село. Кроме возвращения территорий пополнили и количество обменного фонда", - 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Польша заявила о полной независимости от российского газа. Сегодня 78% газа в Польше – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что победа в Украины уже есть на стратегическом уровне: какие основные ее факторы. Поддержка Запада, антивоенная коалиция, финансирование и передача вооружения Украине – это уже половина на пути к военному успеху на поле боя. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь: "Азовсталь" выдерживает около 35 авиаударов в сутки (ВИДЕО). Защитники Мариуполя вытаскивают из-под завалов раненых. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин вновь нашел оправдание войны в Украине. Президент РФ также напомнил, что цели "спецоперации" в Украине нужно выполнить. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/LFCofAFU/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!