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В Херсонской области оккупанты проводят подготовку к проведению "референдума"

Оккупанты препятствуют выезду мирных жителей за пределы захваченной территории

сегодня, 18:39
Автор:

Денис
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Захватчики планируют провести псевдореферендум в Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

В Херсонской области оккупанты проводят подготовку к проведению "референдума"

Армия РФ

Cогласно данным Генштаба ВСУ, на временно оккупированной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого "референдума". 

"Печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины", — сообщает Генеральный штаб ВСУ. 

Отмечается, что при этом, российские оккупанты продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Ахеджакова рассказала, как изменился путин за 16 лет. Ахеджакова в очередной раз осудила войну в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что россия наращивает темпы наступления в Украине: Министерство обороны сообщило подробности. Практически по всем направлениям агрессор оказывает интенсивное огненное воздействие. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

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Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин меняет куратора "ЛДНР": что это значит – к чему готовятся в Кремле. Планы Путина по Донбассу напрямую зависят от итога сражений на поле боя. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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