В Херсонской области оккупанты проводят подготовку к проведению "референдума"

Захватчики планируют провести псевдореферендум в Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Cогласно данным Генштаба ВСУ, на временно оккупированной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого "референдума".

"Печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины", — сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что при этом, российские оккупанты продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Ахеджакова рассказала, как изменился путин за 16 лет. Ахеджакова в очередной раз осудила войну в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что россия наращивает темпы наступления в Украине: Министерство обороны сообщило подробности. Практически по всем направлениям агрессор оказывает интенсивное огненное воздействие. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Лукашенко ведет переговоры с Западом: что известно. Переговоры между Беларусью и странами Запада продолжаются, ведутся консультации. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин меняет куратора "ЛДНР": что это значит – к чему готовятся в Кремле. Планы Путина по Донбассу напрямую зависят от итога сражений на поле боя. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!