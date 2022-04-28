Перебрасывают технику в сторону "Азовстали": оккупанты после массовых обстрелов штурмуют завод

В ночь на 28 апреля российские оккупанты нанесли 50 авиаударов по Мариуполю, захватчики обстреляли завод "Азовсталь". Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмме.

Мариуполь - фото из открытых источников

По словам Андрющенко, после массовых бомбардировок враг не оставляет попыток взять "Азовсталь" штурмом. Захватчики перекидывают технику на завод. Жители Мариуполя сообщают, что вблизи завода слышно, как идут бои.

"Оккупанты с 12:00 закрыли доступ в Левобережном районе от парка "Радуга" и по ул. Пашковского. Местные жители сообщают о большом движении техники в сторону "Азовстали" и звуки боев. Оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" после массовой бомбардировки ночью", – сообщил Андрющенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", в британской разведке рассказали, сколько еще в РФ кораблей, способных наносить удары по Украине. Черноморский флот РФ действительно понес потери, после потопления крейсера "Москва" и потери десантного корабля "Саратов", однако он сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям.

Также "Комментарии" писали, что генерал СБУ рассказал о встрече Зеленского, после которой произойдет перелом в войне. Оперативные поставки современного вооружения, которые имеют передовые армии стран НАТО, могут стать переломным моментом в войне России против Украины.

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