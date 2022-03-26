Оккупанты снимают технику с "консервации", но она разворована: командир танкового полка РФ застрелился

"Расконсервированная" российская военная техника полностью разворована, командир танкового полка – застрелился. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Уничтоженная техника российских оккупантов - фото из открытых источников

ГУР МО Украины сообщает о том, что оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения.

"На аэродроме в ПГТ Климово Брянской области противник развертывает ремонтно-восстановительную базу. В настоящее время вражеская РВБ пытается "поставить в строй" значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что состояние данной техники по большей части крайне неудовлетворительное.

"В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей", — отмечают в ГУР МО.

Также по информации ГУР Министерства обороны Украины, командир одного из танкового полков РФ покончил жизнь самоубийством.

"По имеющейся информации – командир 13 танкового полка 4-й танковой дивизии РФ – застрелился", — пишут наши разведчики.

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