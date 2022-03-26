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Главная Новости Оборона 2021 Оккупанты снимают технику с "консервации", но она разворована: командир танкового полка РФ застрелился
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Оккупанты снимают технику с "консервации", но она разворована: командир танкового полка РФ застрелился

Противник развертывает ремонтно-восстановительную базу

сегодня, 12:45
Автор:

Денис
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"Расконсервированная" российская военная техника полностью разворована, командир танкового полка – застрелился. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Оккупанты снимают технику с "консервации", но она разворована: командир танкового полка РФ застрелился

Уничтоженная техника российских оккупантов - фото из открытых источников

ГУР МО Украины сообщает о том, что оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения.

"На аэродроме в ПГТ Климово Брянской области противник развертывает ремонтно-восстановительную базу. В настоящее время вражеская РВБ пытается "поставить в строй" значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения", — говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что состояние данной техники по большей части крайне неудовлетворительное. 

"В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей", — отмечают в ГУР МО. 

Также по информации ГУР Министерства обороны Украины, командир одного из танкового полков РФ покончил жизнь самоубийством. 

"По имеющейся информации – командир 13 танкового полка 4-й танковой дивизии РФ – застрелился", — пишут наши разведчики. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что стало известносколько военных и техники РФ потеряла за 31 день войны в Украине. Наши воины продолжают стоять на защите Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что очередной летательный аппарат РФ "приземлили" наши защитники. Как пишут украинские военные, его обломки теперь "украшают" одно из полей нашей страны. В подтверждение своим словам в Генштабе ВСУ опубликовали видео с места событий. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что за прошедшие сутки небо Украины удалось очистить от 12 воздушных целей противника. В этом число входят самолеты, ракеты, вертолеты и беспилотники армии РФ. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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