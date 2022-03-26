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Сколько военных и техники РФ потеряла за 31 день войны в Украине

Наши воины продолжают стоять на защите Украины

сегодня, 10:18
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили потери оккупантов по состоянию на утро 26 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Сколько военных и техники РФ потеряла за 31 день войны в Украине

Армия РФ

Так, по информации наших защитников с 24 февраля по 26 марта потери оккупантов ориентировочно составили:

• личного состава- около 16400 человек;

• танков ‒ 575 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1640 ед;

• артиллерийских систем  – 293 ед;

• РСЗО — 91 ед;

• средства ПВО — 51 ед;

• самолетов  – 117 ед;

• вертолетов – 127 ед;

• автомобильной техники — 1131 ед;

• корабли/катера — 7 ед;

• цистерн с ГСМ — 73;

• БПЛА оперативно-тактического уровня  – 56;

• специальная техника  – ​​19;

• пусковые установки ОТРК/ТРК — 2.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что наши военные показали уничтоженный самолет оккупантов. Обломки летательного аппарата рухнули на одно из украинских полей. 

Читайте также о том, что защитникам Украины удалось ликвидировать еще одного высокопоставленного военного армии оккупантов. Как пишут СМИ, полковник был уничтожен в боях за город Мариуполь. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден расскажет об историческом контексте конфликта в Украине и о том, как, по его мнению, он будет развиваться. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в боях за Запорожскую область наши воины нанесли существенные потерь оккупантам. Уничтожены десять единиц вражеской техники и еще несколько были захвачены. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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