Сколько военных и техники РФ потеряла за 31 день войны в Украине

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили потери оккупантов по состоянию на утро 26 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по информации наших защитников с 24 февраля по 26 марта потери оккупантов ориентировочно составили:
• личного состава- около 16400 человек;
• танков ‒ 575 ед;
• боевых бронированных машин ‒ 1640 ед;
• артиллерийских систем – 293 ед;
• РСЗО — 91 ед;
• средства ПВО — 51 ед;
• самолетов – 117 ед;
• вертолетов – 127 ед;
• автомобильной техники — 1131 ед;
• корабли/катера — 7 ед;
• цистерн с ГСМ — 73;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;
• специальная техника – 19;
• пусковые установки ОТРК/ТРК — 2.
В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что наши военные показали уничтоженный самолет оккупантов. Обломки летательного аппарата рухнули на одно из украинских полей.
Читайте также о том, что защитникам Украины удалось ликвидировать еще одного высокопоставленного военного армии оккупантов. Как пишут СМИ, полковник был уничтожен в боях за город Мариуполь.
Сайт "Комментарии" писал о том, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден расскажет об историческом контексте конфликта в Украине и о том, как, по его мнению, он будет развиваться.
Также "Комментарии" информировали о том, что в боях за Запорожскую область наши воины нанесли существенные потерь оккупантам. Уничтожены десять единиц вражеской техники и еще несколько были захвачены.
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