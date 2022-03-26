За сутки ВСУ уничтожили 12 воздушных целей оккупантов

Защитники Украины продолжают стойко держать оборону и уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Согласно данным наших военных, за предыдущие сутки группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожила 12 воздушных целей противника, а именно:

• 3 БПЛА;

• 3 самолета;

• 1 вертолет;

• 5 крылатых ракет.

Также сообщается, что наша военная авиация нанесла мощные удары по силам противника.

"Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов", — пишет Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ЕС объединит закупки газа: о чем говорит такой шаг. На саммите Европейского союза решено объединить закупки газа. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что Зеленский рассказал, что происходит в Мариуполе. Зеленский заявил, что оккупанты не допускают в город никаких гуманитарных грузов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в плен к ВСУ попала легендарная снайперша, которая убивала украинских пленных в 2014 году. Снайперша согласилась сотрудничать со следствием. Читайте об этом на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали об открытии Московской биржи: почему распиаренный "рост" закончился падением. Ярослав Железняк проанализировал открытие Московской биржи. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!