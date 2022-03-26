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За сутки ВСУ уничтожили 12 воздушных целей оккупантов

Военная авиация нанесла мощные удары по силам противника

сегодня, 08:22 comments1205
Автор:

Денис
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Защитники Украины продолжают стойко держать оборону и уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

За сутки ВСУ уничтожили 12 воздушных целей оккупантов

ВСУ

Согласно данным наших военных, за предыдущие сутки группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожила 12 воздушных целей противника, а именно:

• 3 БПЛА;

• 3 самолета;

• 1 вертолет;

• 5 крылатых ракет.

Также сообщается, что наша военная авиация нанесла мощные удары по силам противника. 

"Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов", — пишет Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ЕС объединит закупки газа: о чем говорит такой шаг. На саммите Европейского союза решено объединить закупки газа. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Зеленский рассказал, что происходит в МариуполеЗеленский заявил, что оккупанты не допускают в город никаких гуманитарных грузов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в плен к ВСУ попала легендарная снайперша, которая убивала украинских пленных в 2014 году. Снайперша согласилась сотрудничать со следствием. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали об открытии Московской биржи: почему распиаренный "рост" закончился падением. Ярослав Железняк проанализировал открытие Московской биржи. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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