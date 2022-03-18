Зеленский сообщил, сколько из Мариуполя уже удалось спасти людей

Из Мариуполя, который российские захватчики разрушили на 90%, спасли уже более 35 тысяч человек. Как сообщают "Комментарии", об этом заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении 18 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По информации президента Украины, продолжаются спасательные работы на месте драмтеатра, который разбомбили оккупанты. В помещении на тот момент скрывались сотни людей. Зеленский подчеркнул, что мариупольцы использовали театр как укрытие.

“Как известно, удалось спасти более 130 человек. Но под завалами находятся еще сотни мариупольцев. Несмотря на обстрелы, несмотря на все сложности, мы будем продолжать спасательные работы”, — отметил Владимир Зеленский.

Как сообщали ранее "Комментарии", авиация России разбрасывала в Сумской области опасные противопехотные мины. Во время ночных налетов на территорию Сумщины авиация РФ разбрасывала "опасные лепестки" — противопехотные мины ПФМ-1 (ПФМ-1С). Как сообщает Сумской городской совет, противопехотные мины очень опасны, ведь их можно не заметить или не распознать и явно наступить. Также отмечается, что при несвоевременной медицинской помощи в результате ранения ног человек может умереть от значительной потери крови. Как распознать мины – читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" писали, что представительство ООН ввело программу для поддержки регионов, принимающих переселенцев. Сейчас перед Украиной встала проблема регистрации выехавших или эвакуированных из других областей внутренне перемещенных граждан.

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