Защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику противника

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задание по отпору вооруженной агрессии российской федерации. Об этом сообщает представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Так, по данным Руслана Ткачука, на протяжении прошедших суток (19 мая) нашим воинам удалось уничтожить:

• 15 лиц личного состава противника (еще 20 были ранены);

• четыре боевых бронированных машины;

• четыре единицы автомобильной техники.

"Неподалёку села Новоалександровка сотрудники ГСЧС обезвредили два осколочно-фугасных боевых элемента, в селе Веселянка восемь куммулятивно-осколочных боевых элемента, в Григоровке — 2 реактивных снаряда "Ураган"", — сообщает Ткачук.

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