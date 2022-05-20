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Защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику противника

Украинские воины уничтожили еще восемь единиц техники оккупантов

сегодня, 11:10
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задание по отпору вооруженной агрессии российской федерации. Об этом сообщает представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику противника

ВСУ

Так, по данным Руслана Ткачука, на протяжении прошедших суток (19 мая) нашим воинам удалось уничтожить:

• 15 лиц личного состава противника (еще 20 были ранены);

• четыре боевых бронированных машины;

• четыре единицы автомобильной техники.

"Неподалёку села Новоалександровка сотрудники ГСЧС обезвредили два осколочно-фугасных боевых элемента, в селе Веселянка восемь куммулятивно-осколочных боевых элемента, в Григоровке — 2 реактивных снаряда "Ураган"", — сообщает Ткачук. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что фракция Балоги в Закарпатском облсовете самораспустилась вслед за ОПЗЖ, — эксперт. Балога – все. Его именная фракция пошла вслед за российским военным кораблем. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что оккупанты опозорились сюжетом с "базы Азова": подробности (ФОТО). Российских пропагандистов снова выдал непрофессиональный реквизит. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили еще один российский склад боеприпасовРакетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией выполнили 91 огневую задачу на юге Украины. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны. Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/4563926180375858
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