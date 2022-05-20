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ВСУ уничтожили еще один российский склад боеприпасов

Ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией выполнили 91 огневую задачу на юге Украины

сегодня, 10:38
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают наносить сокрушительные удары по противнику на юге нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили еще один российский склад боеприпасов

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (19 мая) наши ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией выполнили 91 огневую задачу, в результате чего было уничтожено:

• два танка Т-72;

• 40 оккупантов;

• одну гаубицу;

• одну самоходную артиллерийскую установку;

• один зенитно ракетный комплекс "Тор";

• бронированную и автомобильную технику. 

Кроме того, защитникам Украины удалось уничтожить очередной российский склад боеприпасов в Херсонской области. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ад – без преувеличения: Зеленский рассказал, где оккупанты, наступая, смешивают все живое с землей. Военные продвигаются в освобождении Харьковской области, однако оккупанты сильно бьют по другим направлениям. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Владимир Зеленский встретился с украинскими студентами: о чем говорили. Зеленский сообщил, что восстановленная Украина будет новейшей и технологичной. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Украина получила от Всемирного банка часть гранта: сколько денег поступило и на что их потратят. В государственный бюджет поступили грантовые средства от США и Великобритании. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что жена защитника "Азовстали" рассказала, что он думает об операции спасения. Наталья Зарицкая имела возможность 10 минут пообщаться по телефону с мужем.


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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