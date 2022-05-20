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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении

сегодня, 10:20
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника за всё время полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 20 мая ориентировочно составили:

• личного состава — около 28700 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1263 (+9) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3090 (+27) ед;

• артиллерийских систем  – 596 (+1) ед;

• РСЗО — 200 (+1) ед;

• средства ПВО — 93 (+0) ед;

• самолетов – 204 (+1) ед;

• вертолетов – 168 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5);

• крылатые ракеты — 103 (+0),корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2162 (+5) ед;

• специальная техника – ​​43 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, война не прекращается: как сделать так, чтобы РФ скорее рухнула – что может заставить Путина остановиться. Прекращение российской агрессии против Украины во многом связывают с тем, как скоро рухнет режим Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Путин нашел замену старым генералам в войне против Украины, – полковник СБУ. Владимир Путин решил теперь сделать ставку на молодых офицеров. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что штурм ключевого города Донбасса у оккупантов снова провалился: в Генштабе рассказали подробности. Россияне массированно наступают в районах Лисичанска и Северодонецка. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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