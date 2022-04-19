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Защитники Мариуполя продолжают уничтожать оккупантов на улицах города (ВИДЕО)

Полк "Азов" продолжает уничтожать вражескую технику

сегодня, 15:43
Автор:

Денис
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Защитники Мариуполя продолжают героически удерживать оборону города. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале "Азов-Мариуполь". 

Защитники Мариуполя продолжают уничтожать оккупантов на улицах города (ВИДЕО)

ВСУ

Наши воины продолжают уничтожать технику и живую силу противника. 

"Полк "Азов" продолжает уничтожать вражескую технику", — пишет "Азов-Мариуполь". 

На опубликованных кадрах можно увидеть, как наш защитник с помощью противотанкового гранатомета ведет огонь по вражескому БТРу. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленская жестко высказалась о Путине, назвав того, маньяком, который мстит всему миру. Елена Зеленская считает, что сейчас весь мир пытается разгадать причину такой бесчеловечности россиян. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что полное освобождение "Л/ДНР": Россия заявила о начале второго этапа войны против Украины. Цель нового этапа "спецоперации" россии — "освобождение Л/ДНР".  Читайте об этом подробнее в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Украина уже не будет прежней: как восстановить страну после войны – куда направить деньги. Война еще не закончена, убытки не подсчитаны, но власть уже полна оптимизма и обещает с помощью западных партнеров отстроить украинские города за ближайшие несколько лет. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.


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Источник: https://t.me/s/polkazov
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