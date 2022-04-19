Защитники Мариуполя продолжают уничтожать оккупантов на улицах города (ВИДЕО)

Защитники Мариуполя продолжают героически удерживать оборону города. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале "Азов-Мариуполь".

ВСУ

Наши воины продолжают уничтожать технику и живую силу противника.

"Полк "Азов" продолжает уничтожать вражескую технику", — пишет "Азов-Мариуполь".

На опубликованных кадрах можно увидеть, как наш защитник с помощью противотанкового гранатомета ведет огонь по вражескому БТРу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленская жестко высказалась о Путине, назвав того, маньяком, который мстит всему миру. Елена Зеленская считает, что сейчас весь мир пытается разгадать причину такой бесчеловечности россиян. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

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