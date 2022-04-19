В ОП назвали единственный способ быстро закончить войну

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Карина Ожерельева
Если война России против Украины будет долго продолжаться, это будет угрожать продовольственным кризисом для всего мира. Чтобы предотвратить это, необходимо уже сейчас ввести эмбарго на российскую нефть и газ, потому что это единственный способ остановить войну. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.
Добыча нефти - фото из открытых источников
Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать Париж. Эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. Президент Франции Эммануэль Макрон задает решение этого вопроса своим приоритетом. Он полностью поддерживает этот шаг.
Также "Комментарии" писали, что стало известно, откуда на самом деле готовилось нападение на Беларусь. В распоряжении ГУР МО Украины оказались документы, свидетельствующие о том, что армия РФ готовила вторжение в Беларусь. По информации ГУР МО, после фальсификации выборов в Беларуси Вооруженные силы России разработали план вторжения и подавления народных протестов.
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