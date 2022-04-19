В ОП назвали единственный способ быстро закончить войну

Если война России против Украины будет долго продолжаться, это будет угрожать продовольственным кризисом для всего мира. Чтобы предотвратить это, необходимо уже сейчас ввести эмбарго на российскую нефть и газ, потому что это единственный способ остановить войну. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.

Добыча нефти - фото из открытых источников

"Затяжная война в Украине может повлечь за собой продовольственный кризис во всем мире, говорят ведущие аналитики. Единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить Россию введением нефтяного и газового эмбарго. Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", — заявил Подоляк в Твиттере.

Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать Париж. Эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. Президент Франции Эммануэль Макрон задает решение этого вопроса своим приоритетом. Он полностью поддерживает этот шаг.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, откуда на самом деле готовилось нападение на Беларусь. В распоряжении ГУР МО Украины оказались документы, свидетельствующие о том, что армия РФ готовила вторжение в Беларусь. По информации ГУР МО, после фальсификации выборов в Беларуси Вооруженные силы России разработали план вторжения и подавления народных протестов.

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