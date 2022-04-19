logo

BTC/USD

40970.03

ETH/USD

3058.98

LTC/USD

111.25

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Полное освобождение «Л/ДНР»: Россия заявила о начале второго этапа войны против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Полное освобождение «Л/ДНР»: Россия заявила о начале второго этапа войны против Украины

Цель нового этапа "спецоперации" россии - "освобождение Л/ДНР"

сегодня, 15:06
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские оккупанты начали новый этап "спецоперации" против Украины. Главная цель новой фазы войны для россии – "освободить" ОРДЛО. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Лавров сделал в интервью изданию India Today.

Полное освобождение «Л/ДНР»: Россия заявила о начале второго этапа войны против Украины

Лавров - фото из открытых источников

Как сообщил Лавров, ключевая цель так называемой спецоперации – это "освобождение Л/ДНР". При этом, по словам Лаврова, россия вроде бы не планирует "изменять режим в Украине", то есть силой менять власть, ведь украинцы "имеют право выбора".

Также Лавров повторил кремлевский тезис о том, что отступление российской армии с северных территорий Украины — это "жест доброй воли" в результате переговоров в Стамбуле.

"Мы сказали, что поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы как жест доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено должным образом, вместо этого сразу же состоялась постановка в Буче", – заявил во время интервью Лавров.

Также Лавров отрицал возможность использования РФ ядерного оружия во время войны — "будет только обычное".

Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать Париж. Эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. Президент Франции Эммануэль Макрон задает решение этого вопроса своим приоритетом. Он полностью поддерживает этот шаг.

Также "Комментарии" писали, что Арестович спрогнозировал финал битвы на востоке и объяснил тактику оккупантов. Битва за Донбасс уже продолжается, враг пытается наступать и хочет оцепить некоторые города.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.indiatoday.in/world/russia-ukraine-war/story/russian-foreign-minister-sergey-lavrov-ukraine-war-us-west-world-dominate-exclusive-1939286-2022-04-19
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!