Полное освобождение «Л/ДНР»: Россия заявила о начале второго этапа войны против Украины

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские оккупанты начали новый этап "спецоперации" против Украины. Главная цель новой фазы войны для россии – "освободить" ОРДЛО. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Лавров сделал в интервью изданию India Today.

Лавров - фото из открытых источников

Как сообщил Лавров, ключевая цель так называемой спецоперации – это "освобождение Л/ДНР". При этом, по словам Лаврова, россия вроде бы не планирует "изменять режим в Украине", то есть силой менять власть, ведь украинцы "имеют право выбора".

Также Лавров повторил кремлевский тезис о том, что отступление российской армии с северных территорий Украины — это "жест доброй воли" в результате переговоров в Стамбуле.

"Мы сказали, что поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы как жест доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено должным образом, вместо этого сразу же состоялась постановка в Буче", – заявил во время интервью Лавров.

Также Лавров отрицал возможность использования РФ ядерного оружия во время войны — "будет только обычное".

Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать Париж. Эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. Президент Франции Эммануэль Макрон задает решение этого вопроса своим приоритетом. Он полностью поддерживает этот шаг.

Также "Комментарии" писали, что Арестович спрогнозировал финал битвы на востоке и объяснил тактику оккупантов. Битва за Донбасс уже продолжается, враг пытается наступать и хочет оцепить некоторые города.

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