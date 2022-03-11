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ВСУ уничтожили Су-34 оккупантов

Верьте в своих защитников!

сегодня, 20:58
Автор:

Денис
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Украинские военные сообщают об уничтожении еще одного летательного аппарата оккупантов. Об этом пишет Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили Су-34 оккупантов

ВСУ

Сообщается, что уничтожение вражеского истребителя-бомбардироващика Су-34 произошло в небе над Черниговщиной. 

"Предварительно: черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям" — пишет Оперативное командование "Север". 

ВСУ уничтожили Су-34 оккупантов - фото 2

Cкриншот: ОК "Північ".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что белорусские войска могут атаковать Украину: сообщили время вторжения.Белорусские войска могут атаковать Украину 11 марта. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о новых победах украинских паралимпийцев: на каком месте наша сборная в медальном зачете. Украинцы продолжают побеждать в Паралимпиаде. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что российские оккупанты сбросили 5 бомб: последствия удара по детскому лагерю "Звездный" в Сумской области (ФОТО). Одна бомба попала прямо в жилой корпус. Читайте об этом в нашем материале на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о геноциде, экоциде и смерти простых людей: Харьковская областная прокуратура расследует российские преступления. Прокуроры работают, чтобы наказать виновных. Сообщеться, что в настоящее время в ЕРДР было внесено более полу тысячи уголовных производств. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord/
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