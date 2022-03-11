ВСУ уничтожили Су-34 оккупантов

Украинские военные сообщают об уничтожении еще одного летательного аппарата оккупантов. Об этом пишет Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Сообщается, что уничтожение вражеского истребителя-бомбардироващика Су-34 произошло в небе над Черниговщиной.

"Предварительно: черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям" — пишет Оперативное командование "Север".

Cкриншот: ОК "Північ".

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