Российские оккупанты сбросили 5 бомб: последствия удара по детскому лагерю «Звездный» в Сумской области (ФОТО)

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Карина Ожерельева
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опубликовал фото из детского лагеря "Звездный", на который российские оккупанты сбросили 5 бомб. Как передают "Комментарии", подобные фото Живицкий опубликовал в своем Telegram-канале.
Следствие бомбардировки детского лагеря "Звездный" - Telegram-канал Дмитрия Живицкого
По данным главы ОГА, одна бомба попала в жилой корпус. В настоящее время половина здания уничтожена, а в другой половине остались только стены. Также, по словам Живицкого, помещения котельной полностью разбили — там отсутствует коммуникация и отопление.
Как сообщали ранее "Комментарии", пилот из оккупированного Крыма бомбил свою семью в Украине. Украинские военнослужащие взяли в плен пилота из оккупированного Крыма, бомбившего города нашей страны, несмотря на то, что его родители живут в Кременчуге Полтавской области. Он приехал воевать в Украину из временно оккупированного Крыма и не увидел ничего преступного в приказе бомбить мирное население нашей страны.
Также "Комментарии" писали, что Лукашенко спутал карты Кремля – говорит, что в Украине война, но его совесть чиста. Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси прилетел к переговорам в Москву. По итогам встречи с Владимиром Путиным он попытался оправдаться за происходящее в Украине, отметив, что его лично совесть чиста, потому что не Россия и Украина развязали эту войну в Украине.
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