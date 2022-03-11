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Главная Новости Оборона 2021 Российские оккупанты сбросили 5 бомб: последствия удара по детскому лагерю «Звездный» в Сумской области (ФОТО)
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Российские оккупанты сбросили 5 бомб: последствия удара по детскому лагерю «Звездный» в Сумской области (ФОТО)

Одна бомба попала прямо в жилой корпус

сегодня, 18:35
Автор:

Карина Ожерельева
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Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опубликовал фото из детского лагеря "Звездный", на который российские оккупанты сбросили 5 бомб. Как передают "Комментарии", подобные фото Живицкий опубликовал в своем Telegram-канале.

Российские оккупанты сбросили 5 бомб: последствия удара по детскому лагерю «Звездный» в Сумской области (ФОТО)

Следствие бомбардировки детского лагеря "Звездный" - Telegram-канал Дмитрия Живицкого

"Подробности последствий вражеской бомбардировки детского лагеря "Звездный", что возле Ольшанки Сумской области. В ночь с 9 на 10 марта российская вражеская авиация сбросила 5 бомб на территорию нашего детского лагеря", — сообщил Живицкий.

По данным главы ОГА, одна бомба попала в жилой корпус. В настоящее время половина здания уничтожена, а в другой половине остались только стены. Также, по словам Живицкого, помещения котельной полностью разбили — там отсутствует коммуникация и отопление.

"От ударной волны в лагере "Звездный" выбиты все окна и двери. Речь идет о лагере возле Ольшанки", — добавил Живицкий.

Как сообщали ранее "Комментарии", пилот из оккупированного Крыма бомбил свою семью в Украине. Украинские военнослужащие взяли в плен пилота из оккупированного Крыма, бомбившего города нашей страны, несмотря на то, что его родители живут в Кременчуге Полтавской области. Он приехал воевать в Украину из временно оккупированного Крыма и не увидел ничего преступного в приказе бомбить мирное население нашей страны.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко спутал карты Кремля – говорит, что в Украине война, но его совесть чиста. Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси прилетел к переговорам в Москву. По итогам встречи с Владимиром Путиным он попытался оправдаться за происходящее в Украине, отметив, что его лично совесть чиста, потому что не Россия и Украина развязали эту войну в Украине.


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Источник: https://parlament.ua/news/genoczid-ekoczid-ta-smerti-prostih-lyudej-harkivska-oblasna-prokuratura-rozslidue-rosijski-zlochini/
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