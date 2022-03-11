Белорусские войска могут атаковать Украину: сообщили время вторжения

В Центре стратегических коммуникаций заявили, что белорусские войска могут совершить атаку на территорию Украины уже сегодня, 11 марта, в 21:00. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве Александра Ткаченко (Министерстве информполитики Украины) отметили, что Беларусь может приступить к вторжению вечером 11 марта.

Как стало известно Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности, после первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко сделали по одному звонку. Не исключено, что они могли отдать такие приказы: Путин — совершить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ДКУ со стороны Украины белорусской территории, Лукашенко — готовить вторжение ВС РБ в Украину ", — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опубликовал фото из детского лагеря "Звездный", на который российские оккупанты сбросили 5 бомб. По данным главы ОГА, одна бомба попала в жилой корпус. В настоящее время половина здания уничтожена, а в другой половине остались только стены. Также, по словам Живицкого, помещения котельной полностью разбили — там отсутствует коммуникация и отопление.

Также "Комментарии" писали, что Харьковская областная прокуратура расследует российские преступления. Прокуроры Харьковщины работают круглосуточно, чтобы наказать российских преступников, вторгшихся на территорию Украины и убивающих мирных людей.

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