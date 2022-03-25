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Главная Новости Оборона 2022 Защитники Мариуполя уничтожили две БМД оккупантов (ВИДЕО)
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Защитники Мариуполя уничтожили две БМД оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 16:16
Автор:

Денис
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Наши военные продолжают героически удерживать оборону города Мариуполь. Бойцы полка Азов показали, как уничтожают захватчиков, которые прячутся среди жилых домов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов-Мариуполь". 

Защитники Мариуполя уничтожили две БМД оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 25 марта, защитники Мариуполя минометным огнем уничтожили две единицы вражеской военной техники. 

"Сегодня утром минометный расчет полка Азов снайперскими попаданиями уничтожил 2 БМД российских оккупантов. Отметим, что несмотря на то, что россияне прячутся среди жилых домов, бойцы полка Азов прицельно уничтожают врага не разрушая гражданскую инфраструктуру.", — пишет "Азов-Мариуполь". 

В подтверждение своим словам бойцы Азова опубликовали видео своей мастерской работы. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал об итогах саммитов НАТО, ЕС и G7: почему надежда по-прежнему только на ВСУ. Эксперты сигнализируют, что в войне с РФ значительно больше поддержки Украина ожидала от НАТО, где продолжают опасаться лобового столкновения с Москвой. 

Читайте также о том, что в Белом Доме заинтриговали – обещают важное заявления Байдена по Украине. Байден расскажет об историческом контексте конфликта в Украине и о том, как, по его мнению, он будет развиваться. 

Сайт "Комментарии" сообщал об инструкция для украинских беженцев, выезжающих в Румынию. Инструкция для беженцев по порядку выезда в Румынию. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Генпрокурора и Минюст Канады просят дать оценку государственному терроризму РФ. России грозит признание государства-террориста. 


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Источник: https://t.me/polkazov
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