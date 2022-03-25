Защитники Мариуполя уничтожили две БМД оккупантов (ВИДЕО)

Наши военные продолжают героически удерживать оборону города Мариуполь. Бойцы полка Азов показали, как уничтожают захватчиков, которые прячутся среди жилых домов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов-Мариуполь".

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 25 марта, защитники Мариуполя минометным огнем уничтожили две единицы вражеской военной техники.

"Сегодня утром минометный расчет полка Азов снайперскими попаданиями уничтожил 2 БМД российских оккупантов. Отметим, что несмотря на то, что россияне прячутся среди жилых домов, бойцы полка Азов прицельно уничтожают врага не разрушая гражданскую инфраструктуру.", — пишет "Азов-Мариуполь".

В подтверждение своим словам бойцы Азова опубликовали видео своей мастерской работы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал об итогах саммитов НАТО, ЕС и G7: почему надежда по-прежнему только на ВСУ. Эксперты сигнализируют, что в войне с РФ значительно больше поддержки Украина ожидала от НАТО, где продолжают опасаться лобового столкновения с Москвой.

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