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ВСУ уничтожили генерал-лейтенанта армии РФ

Резанцев был уничтожен в Чернобаевке - ОП

сегодня, 15:07
Автор:

Денис
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Украинские военные уничтожили генерал-лейтенанта армии РФ. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга. 

ВСУ уничтожили генерал-лейтенанта армии РФ

Резанцев Фото: соцсети

Так, согласно информации Алексея Арестовича, на аэродроме в Чернобаевке (Херсонская область) был уничтожен генерал-лейтенант армии оккупантов по имени Яков Резанцев.

"Наши войска, как мы предварительно сообщали, а сейчас мы можем сказать с уверенностью, уничтожили командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева", — сообщил Арестович.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Лукашенко снова маневрирует: почему вторжение белорусских военных не спасет Путина. Белорусские военные в любой момент могут вступить в войну против Украины, но окончательное решение еще не принято. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что в ОП заявили, что власть имущие в РФ уже начали отгораживаться от ПутинаМихаил Подоляк напомнил, что Владимир Путин единолично принимал решение о войне против Украины. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Запорожской области украинские военные уничтожили десять единиц вражеской техникиВ Запорожской области ВСУ уничтожили технику оккупантов. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что агрессор не достиг основных целей войны в Украине - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Оккупанты не смогли заблокировать столицу нашей страны и выйти на административные границе Донецкой и Луганской областей. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vAfZKDV-C1E
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