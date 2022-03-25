ВСУ уничтожили генерал-лейтенанта армии РФ

Украинские военные уничтожили генерал-лейтенанта армии РФ. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

Резанцев Фото: соцсети

Так, согласно информации Алексея Арестовича, на аэродроме в Чернобаевке (Херсонская область) был уничтожен генерал-лейтенант армии оккупантов по имени Яков Резанцев.

"Наши войска, как мы предварительно сообщали, а сейчас мы можем сказать с уверенностью, уничтожили командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева", — сообщил Арестович.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Лукашенко снова маневрирует: почему вторжение белорусских военных не спасет Путина. Белорусские военные в любой момент могут вступить в войну против Украины, но окончательное решение еще не принято. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в Запорожской области украинские военные уничтожили десять единиц вражеской техники. В Запорожской области ВСУ уничтожили технику оккупантов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что агрессор не достиг основных целей войны в Украине - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Оккупанты не смогли заблокировать столицу нашей страны и выйти на административные границе Донецкой и Луганской областей.





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