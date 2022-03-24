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ВСУ уничтожили истребитель-бомбардировщик оккупантов

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 18:37
Автор:

Денис
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Украинская противовоздушная оборона продолжает "приземлять" летательные аппараты противника. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток" в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили истребитель-бомбардировщик оккупантов

ВСУ

По информации наших военных, сегодня, 24 марта, на Харьковском направлении враг потерял два своих летательных аппарата. В металлолом превратились истребитель Су-34 и беспилотник. 

"И снова у ПВО урожайный день на Харьковском направлении! Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребитель-бомбардировщика Су-34. Тихого вечера! Держим строй! Помним – добро побеждает!", — пишет Воздушное командование "Восток". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ВСУ показали, как превращают военную технику противника в тонны металлолома. Наши воины продолжают стоять на защите Украины. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что сколько Россия потеряла военных в Украине: оценка НАТО. По оценкам НАТО, в Украине погибли до 15 000 российских военнослужащих. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Украине отреагировали на позицию Renault, которая отказалась уходить с российского рынка. Кулеба призвал бойкотировать Group Renault. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Россия забирает лучшее: в Мариуполе под завалами дома погибла юная гимнастка. Тренер по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова рассказала о трагедии. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/pvkshid
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