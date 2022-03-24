ВСУ уничтожили истребитель-бомбардировщик оккупантов

Украинская противовоздушная оборона продолжает "приземлять" летательные аппараты противника. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток" в социальной сети Facebook.

ВСУ

По информации наших военных, сегодня, 24 марта, на Харьковском направлении враг потерял два своих летательных аппарата. В металлолом превратились истребитель Су-34 и беспилотник.

"И снова у ПВО урожайный день на Харьковском направлении! Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребитель-бомбардировщика Су-34. Тихого вечера! Держим строй! Помним – добро побеждает!", — пишет Воздушное командование "Восток".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ВСУ показали, как превращают военную технику противника в тонны металлолома. Наши воины продолжают стоять на защите Украины. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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