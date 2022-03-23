Сколько Россия потеряла военных в Украине: оценка НАТО

В НАТО оценивают потери России от 7 тысяч до 15 тысяч российских военных за месяц войны против Украины. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Российские военные - фото из открытых источников

Агентство опубликовало сравнение данных по потерям России за 10 лет в Афганистане, которые составляли около 15 тысяч солдат.

Высокопоставленный военный представитель НАТО сообщил, что оценка НАТО основана на данных украинских официальных источников, на том, что публиковала Россия (не известно, намеренно или нет) и на разведывательных данных, собираемых из открытых источников.

Представитель НАТО отметил, что от 30 до 40 тысяч российских военных были убиты или ранены. Россия публиковала очень мало информации по поводу потерь. Лишь однажды, 2 марта, заявила, что около 500 военных РФ убиты и около 1600 ранены.

Украина утверждает, что армия убила шестерых российских генералов. Россия же подтвердила смерть только одного.

Опубликованные данные НАТО стали первой публичной оценкой потерь России с начала войны.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия готовит провокации, чтобы обвинить ВСУ: Харьковская ОВА сообщила подробности. Россия снова готовит провокации: кафиры планируют атаковать гражданские объекты на своей же территории и обвинить в этом вооруженные силы Украины.

Также "Комментарии" писали, что представители украинских Воздушных сил уже уничтожили 105 вражеских самолетов, в том числе 6 боевых машин российских оккупантов за последние сутки. Это, в частности, один вертолет, пять беспилотных летальных аппаратов и пять крылатых ракет.

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