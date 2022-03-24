ВСУ показали, как превращают военную технику противника в тонны металлолома (ВИДЕО)

Защитники Украины показали, как превращают вражескую военную технику в кучу металлолома. Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши воины продолжают стоять на защите Украины и уничтожать технику оккупантов, с которой они ежедневно обстреливают мирные города, гражданскую инфраструктуру и позиции ВСУ.

"Воины 30 — отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вместе с побратимами из 26 артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича превратили десятки единиц вражеской техники в тонны металлолома, а его живую силу ликвидировали. Запомните враги спокойствия на этой земле вам не будет. Мы надежно держим оборону украинской земли" — отмечают в Сухопутных войсках ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинцы рассказали, как оценивают свое имущественное положение после состоянию на середину марта. Сколько украинцев потеряли работу из-за войны: исследование.

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