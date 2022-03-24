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Главная Новости Оборона 2022 ВСУ показали, как превращают военную технику противника в тонны металлолома (ВИДЕО)
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ВСУ показали, как превращают военную технику противника в тонны металлолома (ВИДЕО)

Наши воины продолжают стоять на защите Украины

сегодня, 18:06
Автор:

Денис
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Защитники Украины показали, как превращают вражескую военную технику в кучу металлолома. Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ показали, как превращают военную технику противника в тонны металлолома (ВИДЕО)

ВСУ

Наши воины продолжают стоять на защите Украины и уничтожать технику оккупантов, с которой они ежедневно обстреливают мирные города, гражданскую инфраструктуру и позиции ВСУ.

"Воины 30 — отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вместе с побратимами из 26 артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича превратили десятки единиц вражеской техники в тонны металлолома, а его живую силу ликвидировали. Запомните враги спокойствия на этой земле вам не будет. Мы надежно держим оборону украинской земли" — отмечают в Сухопутных войсках ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинцы рассказали, как оценивают свое имущественное положение после состоянию на середину марта. Сколько украинцев потеряли работу из-за войны: исследование. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что из-за войны украинцы получили право на досрочную пенсию: кого это будет касаться. Эти лица имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. 

Читайте также о том, что в Хмельницкой и Черновицкой областях общины приняли тысячи беженцев из пострадавших от боевых действий регионов. Убегая от войны: какая ситуация с обеспечением переселенцев в западных областях. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Россия пытается перевести войну в "затяжную фазу": какая причина. Подоляк сообщил, почему Россия пытается затянуть войну. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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