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ВСУ уничтожили группу оккупантов в Киевской области (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 18:46 comments5279
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают героически сражаться за нашу Родину и уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили группу оккупантов в Киевской области (ВИДЕО)

Армия РФ

Как пишут Сухопутные войска ВСУ, наши защитники уничтожили группу оккупантов. 

"Еще одну группу рашистов, желающих попасть в Киев на БТР, украинские бойцы остановили навсегда", — отметили в СВ ВСУ. 

Также наши военные опубликовали видео с поля боя. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ВСУ украинской "Стугной" полностью уничтожили российскую технику на Киевщине. Появилось видео, как украинской "Стугной" уничтожили технику РФ в Киевской области. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в России заявили о снаряде с территории Украины: объявили режим ЧС. В России заявили о снаряде с территории Украины, где есть российские оккупанты. Губернатор Белгородской области РФ заявляет, что в результате инцидента есть пострадавшие. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что президент Украины Владимир Зеленский указал, где будет "точка для окончания войны". Глава государства  объяснил, что может стать "точкой" для прекращения войны в Украине. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что стало известно, какой будет вступительная кампания в Украине в 2022 году. Сообщается, что вступительная кампания пройдет по специальной процедуре. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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