ВСУ украинской "Стугной" полностью уничтожили российскую технику на Киевщине (ВИДЕО)

Военные одного из подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ полностью уничтожили несколько единиц бронетехники российских оккупантов возле недавно освобожденного села Макаров в Киевской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Фейсбуке.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

"В районе села Макаров противотанковыми мобильными расчетами одного из подразделений Десантно-штурмовых войск было успешно уничтожено несколько единиц бронетехники противника. На своей родной земле мы сжигаем оккупантов с помощью ПТРК отечественного производства Стугна-П", – говорится в сообщении Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", по словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, представители украинских Воздушных сил уже уничтожили 105 вражеских самолетов, в том числе 6 боевых машин противника на протяжении последних суток. Это, в частности, один вертолет, пять беспилотных летальных аппаратов и пять крылатых ракет.

Также "Комментарии" писали, что в Генштабе рассказали о ситуации на границе Беларуси и Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ, часть отдельных подразделений армии Беларуси вернулась в места постоянной дислокации. Возможно, речь идет о десантниках, о которых сообщало минобороны Беларуси. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

Читайте на портале "Комментарии", оккупанты в Буче, Гостомеле и Ирпене, взятые в кольцо Вооруженными силами Украины. Однако многие населенные пункты остались в оккупации, что приближает их к гуманитарной катастрофе.

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