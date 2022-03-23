logo

BTC/USD

42575.37

ETH/USD

3024.54

LTC/USD

121.96

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 ВСУ украинской "Стугной" полностью уничтожили российскую технику на Киевщине (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ украинской "Стугной" полностью уничтожили российскую технику на Киевщине (ВИДЕО)

Появилось видео, как украинской «Стугной» уничтожили технику РФ в Киевской области

сегодня, 17:43
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Военные одного из подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ полностью уничтожили несколько единиц бронетехники российских оккупантов возле недавно освобожденного села Макаров в Киевской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Фейсбуке.

ВСУ украинской "Стугной" полностью уничтожили российскую технику на Киевщине (ВИДЕО)

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

"В районе села Макаров противотанковыми мобильными расчетами одного из подразделений Десантно-штурмовых войск было успешно уничтожено несколько единиц бронетехники противника. На своей родной земле мы сжигаем оккупантов с помощью ПТРК отечественного производства Стугна-П", – говорится в сообщении Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", по словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, представители украинских Воздушных сил уже уничтожили 105 вражеских самолетов, в том числе 6 боевых машин противника на протяжении последних суток. Это, в частности, один вертолет, пять беспилотных летальных аппаратов и пять крылатых ракет.

Также "Комментарии" писали, что в Генштабе рассказали о ситуации на границе Беларуси и Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ, часть отдельных подразделений армии Беларуси вернулась в места постоянной дислокации. Возможно, речь идет о десантниках, о которых сообщало минобороны Беларуси. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

Читайте на портале "Комментарии", оккупанты в Буче, Гостомеле и Ирпене, взятые в кольцо Вооруженными силами Украины. Однако многие населенные пункты остались в оккупации, что приближает их к гуманитарной катастрофе.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch?v=546609296684254
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!