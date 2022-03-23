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В России заявили о снаряде с территории Украины: объявили режим ЧС

В России заявили о снаряде с территории Украины, где есть российские оккупанты

сегодня, 17:34
Автор:

Карина Ожерельева
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Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал заявление, в котором сообщил, что из Украины был выпущен снаряд, который взорвался на территории области. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Гладков сделал в Телеграмме.

В России заявили о снаряде с территории Украины: объявили режим ЧС

Взрывная воронка - фото из открытых источников

"Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в деревне, есть пострадавшие. Им предоставляется вся необходимая помощь", — говорится в сообщении Гладкова.

В двух селах Белгородского района области, в Журавловке и Нехотеевке, введен режим чрезвычайной ситуации.

Известно, что в этом направлении границы присутствуют российские военные.

Как сообщали ранее "Комментарии", по словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, представители украинских Воздушных сил уже уничтожили 105 вражеских самолетов, в том числе 6 боевых машин противника на протяжении последних суток. Это, в частности, один вертолет, пять беспилотных летальных аппаратов и пять крылатых ракет.

Также "Комментарии" писали, что в Генштабе рассказали о ситуации на границе Беларуси и Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ, часть отдельных подразделений армии Беларуси вернулась в места постоянной дислокации. Возможно, речь идет о десантниках, о которых сообщало минобороны Беларуси. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

Читайте на портале "Комментарии": оккупанты в Буче, Гостомеле и Ирпене взяты в кольцо Вооруженными силами Украины. Однако многие населенные пункты остались в оккупации, что приближает их к гуманитарной катастрофе.


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Источник: https://t.me/vvgladkov/144
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