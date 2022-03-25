В Запорожье украинские военные уничтожили десять единиц вражеской техники

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Карина Ожерельева
24 марта в Запорожской области ВСУ захватили 5 единиц оккупантской техники и уничтожили еще 10. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовала Запорожская областная военная администрация в Телеграмме.
Уничтоженная техника российских оккупантов - фото из открытых источников
Также в Запорожской областной военной администрации отметили, что украинские военные ликвидировали 15 российских военных и еще 11 ранили.
Как сообщали ранее "Комментарии", российские военные в Украине не реализовали главные цели , поставленные Путиным. Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 25 марта по вторжению России, оккупанты не смогли заблокировать столицу и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Однако сообщается, что у врага есть частичные успехи по созданию сухопутного коридора в оккупированном Крыму.
Также "Комментарии" писали, что под Киевом уничтожен опорный пункт россиян: много сожженной техники, десятки убитых. Вооруженные силы уволили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт россиян, убили 40 захватчиков, других ищут.
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