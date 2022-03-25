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В Запорожье украинские военные уничтожили десять единиц вражеской техники

В Запорожской области ВСУ уничтожили технику оккупантов

сегодня, 14:20 comments1394
Автор:

Карина Ожерельева
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24 марта в Запорожской области ВСУ захватили 5 единиц оккупантской техники и уничтожили еще 10. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовала Запорожская областная военная администрация в Телеграмме.

В Запорожье украинские военные уничтожили десять единиц вражеской техники

Уничтоженная техника российских оккупантов - фото из открытых источников

"Наши военные захватили 4 бронетранспортера, 1 танк, а также повредили 1 самолет СУ-25, уничтожили 5 единиц автомобильной техники, 2 боевые машины МТ-ЛБ, 1 танк и 1 бронетранспортер", — говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.

Также в Запорожской областной военной администрации отметили, что украинские военные ликвидировали 15 российских военных и еще 11 ранили.

"Что касается наших войск, то боевые столкновения происходят ежедневно. Упорные бои идут в населенных пунктах Каменское, Орехов, Гуляйполе. Личным составом одного из подразделений ТрО Запорожской области была проведена наступательная операция, во время которой была освобождена село Малиновка Пологовского района", – говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Как сообщали ранее "Комментарии", российские военные в Украине не реализовали главные цели , поставленные Путиным. Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 25 марта по вторжению России, оккупанты не смогли заблокировать столицу и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Однако сообщается, что у врага есть частичные успехи по созданию сухопутного коридора в оккупированном Крыму.

Также "Комментарии" писали, что под Киевом уничтожен опорный пункт россиян: много сожженной техники, десятки убитых. Вооруженные силы уволили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт россиян, убили 40 захватчиков, других ищут.


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Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/5670
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