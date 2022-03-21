ВСУ уничтожили артиллерийскую позицию оккупантов (ФОТО)

Украинские защитники уничтожили артиллерийскую позицию ВС РФ в Киевской области. Об этом сообщает советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале.

ВСУ

По информации Геращенко, вчера, 20 марта, в Киевской области была уничтожена вражеская техника.

"Уничтожена артиллерийская позиция (РСЗО БМ-21 "Град", грузовики обеспечения "Урал" и КШМ на базе МТ-ЛБ) оккупантов в Киевской области.", — пишет Геращенко.





Фото: Геращенко Telgram.



Фото: Геращенко Telgram.



Фото: Геращенко Telgram.

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