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ВСУ уничтожили артиллерийскую позицию оккупантов (ФОТО)

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 18:57 comments2985
Автор:

Денис
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Украинские защитники уничтожили артиллерийскую позицию ВС РФ в Киевской области. Об этом сообщает советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале. 

ВСУ уничтожили артиллерийскую позицию оккупантов (ФОТО)

ВСУ

По информации Геращенко, вчера, 20 марта, в Киевской области была уничтожена вражеская техника.

"Уничтожена артиллерийская позиция (РСЗО БМ-21 "Град", грузовики обеспечения "Урал" и КШМ на базе МТ-ЛБ) оккупантов в Киевской области.", — пишет Геращенко. 

ВСУ уничтожили артиллерийскую позицию оккупантов (ФОТО) - фото 2

Фото: Геращенко Telgram. 

ВСУ уничтожили артиллерийскую позицию оккупантов (ФОТО) - фото 3

Фото: Геращенко Telgram. 

ВСУ уничтожили артиллерийскую позицию оккупантов (ФОТО) - фото 4

Фото: Геращенко Telgram. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, как студенты-переселенцы могут приобщиться к онлайн-обучению: список украинских вузов. Юлия Гришина назвала вузы для обучения студентов-переселенцев. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Путин послал террористов убить Зеленского и украинских чиновников — ГУР. Главное управление разведки сообщило, что оккупанты послали "вагнеровцев" в Украину. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, почему гибнут вражеские генералы и, что задумала РФ на Донбассе. Россия пытается перегруппироваться, чтобы совершить еще одну попытку для атаки по тем направлениям, где удалось закрепить хотя бы незначительный успех. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Луганской области оккупанты вплотную обстреляли дом для пожилых людей: погибли 56 человек. В Кременной оккупанты убили 56 человек в доме престарелых. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko
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comments

Обсуждения

Бут.

сегодня, 19:43

Як приємно читати - Визволил........! Дякую! Прошу уточнити, а не виставляють вони у Чорнобаєвці макети? Ці падли на все здатні. Рідненькі перевірте! Бут.

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