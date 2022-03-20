В Луганской области оккупанты вплотную обстреляли дом для пожилых людей: погибли 56 человек

Российские оккупанты 11 марта произвели обстрел дома для пожилых людей в Кременной, что в Луганской области. В результате обстрела 56 человек погибли. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая в Телеграмме.

Кременная - Телеграмм-канал Сергея Гайдая

По словам Сергея Гайдая, ставшие напротив дома оккупанты из танка начали стрелять. На месте погибли 56 человек.

В сообщении говорится, что 15 выживших российские захватчики вывезли на оккупированную территорию в Сватово — в областной гериатрический интернат.

Глава Луганской ОГА отметил, что добраться пока до места обстрела до сих пор невозможно.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Харьковщине ВСУ отразили наступление оккупантов и ликвидировали полковника РФ. Вооруженные силы Украины отвергли российских захватчиков, пытавшихся прорвать оборону возле города Изюм в Харьковской области. Во время боя украинские военные смогли ликвидировать российского полковника, занимавшего высокую должность в Западном военном округе РФ.

Также "Комментарии" писали, что американский профессор Карбер заявил, что третьи страны должны помочь Украине в войне с Россией, предоставив разные типы вооружения. В ходе полномасштабного российского вторжения решение вопроса вооружения Украины должно осуществляться посредством предоставления советских типов авиационных систем и систем противовоздушной обороны третьими странами, которые в дальнейшем будут заменены новыми образцами из Соединенных Штатов.

Читайте на портале "Комментарии": в ходе переговоров США и Китая президент КНР выдвинул предложение решить войну России против Украины, которую он называет украинским кризисом, двумя способами. Два направления учитывают принципы мира и дипломатическое урегулирование конфликта.

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