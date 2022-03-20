Путин послал террористов убить Зеленского и украинских чиновников - ГУР

В Украине 20 марта постепенно прибывают группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем частной компании "Лига" ("Вагнер"), Евгением Пригожиным. Сообщается, что основная задача боевиков – ликвидировать высшее военно-политическое руководство Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Боевик - фото из открытых источников

ГУР отмечает, что Путин лично приказал провести атаки одному из немногих доверенных лиц. Ранее все попытки ликвидировать украинские власти завершились провалом и устранением террористов.

Также в сообщении ГУР говорится, что ключевыми мишенями наемников стали Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмигаль.

"Российские кафиры, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов", — говорится в сообщении ГУР МО Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", на территории Украины ограничивают деятельность политических партий , связанных с Россией. Зеленский сообщил, что никакая деятельность, направленная на раскол или коллаборацию, не принесет успеха и получает жесткий ответ. Учитывая полномасштабную войну России против Украины, СНБО принял решение остановить деятельность некоторых политических партий на время военного положения.

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