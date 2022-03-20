Путин послал террористов убить Зеленского и украинских чиновников - ГУР

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Карина Ожерельева
В Украине 20 марта постепенно прибывают группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем частной компании "Лига" ("Вагнер"), Евгением Пригожиным. Сообщается, что основная задача боевиков – ликвидировать высшее военно-политическое руководство Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Боевик - фото из открытых источников
ГУР отмечает, что Путин лично приказал провести атаки одному из немногих доверенных лиц. Ранее все попытки ликвидировать украинские власти завершились провалом и устранением террористов.
Также в сообщении ГУР говорится, что ключевыми мишенями наемников стали Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмигаль.
Как сообщали ранее "Комментарии", на территории Украины ограничивают деятельность политических партий , связанных с Россией. Зеленский сообщил, что никакая деятельность, направленная на раскол или коллаборацию, не принесет успеха и получает жесткий ответ. Учитывая полномасштабную войну России против Украины, СНБО принял решение остановить деятельность некоторых политических партий на время военного положения.
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