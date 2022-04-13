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Главная Новости Оборона 2022 ВСУ точными ударами уничтожили технику оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)
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ВСУ точными ударами уничтожили технику оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)

Враги прятали свою технику между жилыми домами

сегодня, 21:05
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов, которые пришли на нашу землю. Об этом сообщается на официальной странице Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ точными ударами уничтожили технику оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)

ВСУ

Наши защитники уничтожили технику противника, которую они пытались спрятать между жилых домов. 

"Ты – российский оккупант в Донецкой области. Твоя колонна заходит в один из населенных пунктов. Как всегда "героически" пытаешься прятать свою технику между жилыми домами. Но секунда времени и твой металлолом (БМП, Камаз, Урал) попадает в ад", — пишут ССО ВСУ. 

Также, Командование Сил специальных операций опубликовало видео, которое демонстрирует мастерскую работу украинских воинов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что восстановление освобожденных территорий: в Киевской области начали обустраивать новые временные переправы. Александр Кубраков показал, как восстанавливается Киевская область. Подробнее об этом читайте в нашей статье.  

Читайте также о том, что в Иванкове усилили комендантский час: подробности. Эти ограничения необходимы, чтобы специалисты имели возможность ликвидировать последствия российской вооруженной агрессии. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в МВД сообщили, где ожидают главное сражение войны. МВД сообщило, что весь театр боевых действий переместился на Донбасс. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Минобороны назвали направления наивысшей активности войск россии. Враг сосредотачивает усилия на подготовке нового наступления.


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Источник: https://www.facebook.com/usofcom
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