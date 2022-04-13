ВСУ точными ударами уничтожили технику оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов, которые пришли на нашу землю. Об этом сообщается на официальной странице Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши защитники уничтожили технику противника, которую они пытались спрятать между жилых домов.

"Ты – российский оккупант в Донецкой области. Твоя колонна заходит в один из населенных пунктов. Как всегда "героически" пытаешься прятать свою технику между жилыми домами. Но секунда времени и твой металлолом (БМП, Камаз, Урал) попадает в ад", — пишут ССО ВСУ.

Также, Командование Сил специальных операций опубликовало видео, которое демонстрирует мастерскую работу украинских воинов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что восстановление освобожденных территорий: в Киевской области начали обустраивать новые временные переправы. Александр Кубраков показал, как восстанавливается Киевская область. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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