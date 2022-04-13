В Минобороны назвали направления наивысшей активности войск россии

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Карина Ожерельева
Основные усилия российская армия продолжает сосредоточивать на подготовке наступления на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечить стабильный сухопутный коридор из оккупированного Крыма. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык.
Александр Мотузяник – Министерство обороны Украины
Также отмечается, что Россия продолжает перебрасывать подразделения из Восточного ПО в районы оперативного назначения в Украине. Также идет интенсивная подготовка личного состава оккупантов.
Как сообщали ранее "Комментарии", в ОП спрогнозировали дальнейшую судьбу Медведчука – "хватит ему пожизненно". Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что после решения суда по поводу задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука его судьбу будет решать президент Украины Владимир Зеленский.
Также "Комментарии" писали, что Германия готова поставлять Украине тяжелое вооружение . Поставки Берлина тяжелого вооружения в Украину будут проходить очень быстро. Все партнеры по коалиции в Германии смогли прийти к такому решению.
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