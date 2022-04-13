В Минобороны назвали направления наивысшей активности войск россии

Основные усилия российская армия продолжает сосредоточивать на подготовке наступления на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечить стабильный сухопутный коридор из оккупированного Крыма. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык.

Александр Мотузяник – Министерство обороны Украины

"Враг продолжает создавать группировку войск, наращивает систему управления и материально-технического обеспечения, принимает меры по повышению эффективности системы огневого поражения. С этой целью противник усиливает подразделения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактическими ракетными комплексами", — заявил Мотузяник.

Также отмечается, что Россия продолжает перебрасывать подразделения из Восточного ПО в районы оперативного назначения в Украине. Также идет интенсивная подготовка личного состава оккупантов.

"Враг также усиливает возможности своей воздушной разведки за счет увеличения в частях количества БпЛА. Наибольшая активность противника фиксируется на Слобожанском и Донецком направлениях", — отметил спикер Министерства обороны Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ОП спрогнозировали дальнейшую судьбу Медведчука – "хватит ему пожизненно". Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что после решения суда по поводу задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука его судьбу будет решать президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Комментарии" писали, что Германия готова поставлять Украине тяжелое вооружение . Поставки Берлина тяжелого вооружения в Украину будут проходить очень быстро. Все партнеры по коалиции в Германии смогли прийти к такому решению.

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