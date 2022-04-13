В МВД сообщили, где ожидают главное сражение войны

Российские войска хотят получить численное преимущество и об этом было ясно еще с первого момента. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

Оккупанты - фото из открытых источников

Денисенко также отметил, что пока не известно, о каких числах идет речь, однако оккупанты будут пытаться наращивать личный состав.

"Сейчас россияне непрерывно обстреливают Харьков, продолжаются обстрелы в Луганской области. Это Рубежное, Северодонецк, Лисичанская и Попасная", — отметил Денисенко во время эфира.

Как сообщил советник министра внутренних дел, непрерывные бои также проходят в Мариуполе. Однако трудно считать это началом второй фазы или окончанием первой фазы.

"Весь театр боевых действий переместился на Донбасс и именно там сейчас ожидают самое главное сражение, как минимум, одного из этапов этой войны," — сообщил Вадим Денисенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Минобороны назвали направления наивысшей активности войск России. Также отмечается, что Россия продолжает перебрасывать подразделения из Восточного ПО в районы оперативного назначения в Украине. Также идет интенсивная подготовка личного состава кафиров.

Также "Комментарии" писали, что в ОП спрогнозировали дальнейшую судьбу Медведчука – "хватит ему пожизненно". Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что после решения суда по поводу задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука его судьбу будет решать президент Украины Владимир Зеленский. Также советник главы ОП добавил, что Медведчук должен дать показания, которые помогут Украине узнать, как Россия готовила войну.

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