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ВСУ показали, как уничтожают технику оккупантов из "Джавелинов" (ВИДЕО)

Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили вражескую технику

сегодня, 16:58
Автор:

Денис
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Защитники Украины стойко держат оборону и продолжают уничтожать противника. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ показали, как уничтожают технику оккупантов из "Джавелинов" (ВИДЕО)

ВСУ

Украинские военные показали, как точным ударом из американского переносного противотанкового ракетный комплекса Javelin была уничтожена вражеская бронетехника. 

"Вот так метко и точно работает "Джавелин" по вражеской технике!" — отметили в Сухопутных войсках. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в СБУ назвали число военных, которых могут "запустить" из Беларуси в Украину. Ключевые военные ведомства Беларуси находятся под командованием российских властей. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том как действовать, если начнется штурм вашего города: памятка от Министерства обороны. Минобороны объяснило, как следует действовать, если начнется штурм вашего населенного пункта. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в ОП объяснили, почему такое государство как Россия не может существовать в 21 веке. Подоляк объяснил, почему России не место в нашем столетии. Читайте подробно об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по скоплению оккупантов в Херсонской области. Отмечается, что в а аэропорту в Чернобаевке противник скапливает свою технику, однако наши воины уже в восьмой раз нарывают его. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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