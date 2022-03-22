ВСУ показали, как уничтожают технику оккупантов из "Джавелинов" (ВИДЕО)

Защитники Украины стойко держат оборону и продолжают уничтожать противника. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Украинские военные показали, как точным ударом из американского переносного противотанкового ракетный комплекса Javelin была уничтожена вражеская бронетехника.

"Вот так метко и точно работает "Джавелин" по вражеской технике!" — отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в СБУ назвали число военных, которых могут "запустить" из Беларуси в Украину. Ключевые военные ведомства Беларуси находятся под командованием российских властей. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в ОП объяснили, почему такое государство как Россия не может существовать в 21 веке. Подоляк объяснил, почему России не место в нашем столетии. Читайте подробно об этом на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по скоплению оккупантов в Херсонской области. Отмечается, что в а аэропорту в Чернобаевке противник скапливает свою технику, однако наши воины уже в восьмой раз нарывают его. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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