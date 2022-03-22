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8-й раз: ВСУ нанесли удар по аэропорту в Чернобаевке

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 15:31 comments1508
Автор:

Денис
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Украинские военные снова ударили по аэропорту, который расположен в Чернобаевке (Херсонская область). Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток". 

8-й раз: ВСУ нанесли удар по аэропорту в Чернобаевке

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 22 марта наши защитники обстреляли оккупантов, которые скапливают свою технику на территории аэропорта. 

"8 серия 1 сезона. Нет перерыва на рекламу", — прокомментировали ситуацию в Воздушном командовании "Восток". 

Отметим, что советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил феномен Чернобаевки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украину из Франции прибыли автопоезда с грузом медицинского назначения. Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" предоставила гуманитарную помощь для Украины. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, как Житомирская область готовится к вероятному вторжению Беларуси: подробности. Мэр Житомира сообщил, готова ли область к вторжению Беларуси. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о заповеднике "Аскания-Нова": как функционирует в условиях оккупации и как помочь животным. Заповедный фонд в Украине страдает от войны на территории нашего государства. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что бойцы полка "Азов", которые сражаются с оккупантом в городе Мариуполь показали, как уничтожили вражеский военный катер. Видео было опубликовано в Telegram. Также известно, что в те же сутки защитникам города удалось уничтожить живую силу и танки противника. Кроме того, были захвачены боевые трофеи.


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Источник: https://www.facebook.com/pvkshid
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