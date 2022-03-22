8-й раз: ВСУ нанесли удар по аэропорту в Чернобаевке

Украинские военные снова ударили по аэропорту, который расположен в Чернобаевке (Херсонская область). Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток".

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 22 марта наши защитники обстреляли оккупантов, которые скапливают свою технику на территории аэропорта.

"8 серия 1 сезона. Нет перерыва на рекламу", — прокомментировали ситуацию в Воздушном командовании "Восток".



Отметим, что советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил феномен Чернобаевки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украину из Франции прибыли автопоезда с грузом медицинского назначения. Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" предоставила гуманитарную помощь для Украины. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о заповеднике "Аскания-Нова": как функционирует в условиях оккупации и как помочь животным. Заповедный фонд в Украине страдает от войны на территории нашего государства.

Также "Комментарии" сообщали о том, что бойцы полка "Азов", которые сражаются с оккупантом в городе Мариуполь показали, как уничтожили вражеский военный катер. Видео было опубликовано в Telegram. Также известно, что в те же сутки защитникам города удалось уничтожить живую силу и танки противника. Кроме того, были захвачены боевые трофеи.





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