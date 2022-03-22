В ОП объяснили, почему такое государство как Россия не может существовать в 21 веке

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Карина Ожерельева
Война продолжается не за территории, торговлю или нефтяное эмбарго. Украина сейчас воюет за свою свободу и против всего, что символизирует русский мир. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.
Михаил Подоляк - фото из открытых источников
Подоляк подчеркнул, что на сегодняшний день теперь точно понятно кто есть кто, что Украина может и почему мы не проиграем. По его словам, сейчас стало ясно понятно, кто поддерживает Украину, а кто остается в стороне и просто наблюдает.
Как сообщали ранее "Комментарии", председатель Полтавской ОВ сообщил о вероятности продвижения вражеских сил на Полтавщину. Председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что за прошедшие сутки шли бои под Тростянцем, где враг понес потери и где украинские военные сорвали наступление оккупантов. Также Лунин подчеркнул, что Полтавщина остается надежным тылом и занимается гуманитарной помощью и переселенцами.
Также "Комментарии" писали, как Житомирщина готовится к вероятному вторжению Беларуси. Украинская разведка заявила, что Беларусь может приступить к вторжению на территорию Украины на стороне РФ.
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