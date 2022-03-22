В ОП объяснили, почему такое государство как Россия не может существовать в 21 веке

Война продолжается не за территории, торговлю или нефтяное эмбарго. Украина сейчас воюет за свою свободу и против всего, что символизирует русский мир. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.

Михаил Подоляк - фото из открытых источников

Подоляк подчеркнул, что на сегодняшний день теперь точно понятно кто есть кто, что Украина может и почему мы не проиграем. По его словам, сейчас стало ясно понятно, кто поддерживает Украину, а кто остается в стороне и просто наблюдает.

"К сожалению, мир не до конца понял, что война продолжается не за территории, торговлю, нефтяное эмбарго. Война – против варварства, массовых убийств, бесчеловечности, против всего того монструозного, что влечет Российская Федерация. Это государство, которое в принципе не может существовать в 21 веке, потому что оно играет не по правилам и не хочет жить в мире", — отметил Подоляк в своем видеообращении.

Как сообщали ранее "Комментарии", председатель Полтавской ОВ сообщил о вероятности продвижения вражеских сил на Полтавщину. Председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что за прошедшие сутки шли бои под Тростянцем, где враг понес потери и где украинские военные сорвали наступление оккупантов. Также Лунин подчеркнул, что Полтавщина остается надежным тылом и занимается гуманитарной помощью и переселенцами.

Также "Комментарии" писали, как Житомирщина готовится к вероятному вторжению Беларуси. Украинская разведка заявила, что Беларусь может приступить к вторжению на территорию Украины на стороне РФ.

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