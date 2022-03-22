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Как действовать, если начнется штурм вашего города: памятка от Минобороны

Минобороны объяснило, как следует действовать, если начнется штурм вашего населенного пункта

сегодня, 16:02
Автор:

Карина Ожерельева
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Замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала памятку, где объясняется, как необходимо действовать в том случае, если начнется штурм города. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост Анны Маляр в Фейсбуке.

Как действовать, если начнется штурм вашего города: памятка от Минобороны

Разгромленный украинский город - фото из открытых источников

В памятке четко расписаны действия, которые нужно соблюдать, если оккупанты начинают штурмовать населенный пункт, где вы проживаете.

Сообщается, что в первую очередь нужно заклеить окна скотчем – клеить надо всю поверхность окна, то есть лента в ленту, а не крест-накрест. Подчеркивается, что подходить к окнам, даже если они заклеены, нельзя.

Необходимо всегда держать телефон заряженным и быть готовым к тому, что свет может выключиться.

Отмечается, что необходимо использовать светомаскировку в ночное время. Если и включаете свет ночью, то нужно делать так, чтобы его не было видно с улицы, ведь таким образом вы только показываете врагу свое местонахождение.

При обстреле необходимо оставаться на месте. Не нужно пытаться скрыться с места обстрела, ведь так можно подвергнуть себя еще большей опасности. Отмечается, что выбегать на улицу при обстреле крайне опасно.

Ранее "Комментарии" сообщали, как Житомирщина готовится к вероятному вторжению Беларуси. Украинская разведка заявила, что Беларусь может приступить к вторжению на территорию Украины на стороне РФ. Мэр Житомира сообщил, готова ли область к вторжению Беларуси.

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Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar
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Обсуждения

Юрий

сегодня, 16:44

Дебилы, возомнившие себя журналистами, повторяю свой вопрос, но уже не от 70 км:" что сказал этот" "специалист" в юбке знает рецепт, как не допустить штурма населённого пункта !" Сколько бы вы, откровенные дБ , не удаляли мои комментарии, мое мнение о вас не изменится.

Юрий

сегодня, 16:30

А как сделать так, чтобы штурм населённого пункта был не возможен, этот "специалист" в юбке ничего не сказал?

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