Как действовать, если начнется штурм вашего города: памятка от Минобороны

Замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала памятку, где объясняется, как необходимо действовать в том случае, если начнется штурм города. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост Анны Маляр в Фейсбуке.

Разгромленный украинский город - фото из открытых источников

В памятке четко расписаны действия, которые нужно соблюдать, если оккупанты начинают штурмовать населенный пункт, где вы проживаете.

Сообщается, что в первую очередь нужно заклеить окна скотчем – клеить надо всю поверхность окна, то есть лента в ленту, а не крест-накрест. Подчеркивается, что подходить к окнам, даже если они заклеены, нельзя.

Необходимо всегда держать телефон заряженным и быть готовым к тому, что свет может выключиться.

Отмечается, что необходимо использовать светомаскировку в ночное время. Если и включаете свет ночью, то нужно делать так, чтобы его не было видно с улицы, ведь таким образом вы только показываете врагу свое местонахождение.

При обстреле необходимо оставаться на месте. Не нужно пытаться скрыться с места обстрела, ведь так можно подвергнуть себя еще большей опасности. Отмечается, что выбегать на улицу при обстреле крайне опасно.

Ранее "Комментарии" сообщали, как Житомирщина готовится к вероятному вторжению Беларуси. Украинская разведка заявила, что Беларусь может приступить к вторжению на территорию Украины на стороне РФ. Мэр Житомира сообщил, готова ли область к вторжению Беларуси.

Читайте на портале "Комментарии": Кремль отреагировал на слова Зеленского о референдуме по компромиссам. В России сделали заявление в ответ на слова Зеленского по поводу проведения референдума в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!