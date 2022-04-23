Разведка Британии заявила об успешных контратаках ВСУ и неудачах российских войск: подробности

Украинские военные успешно контратакуют российских оккупантов, поэтому за последние 24 часа враг не добился значительного продвижения. По прошествии двух месяцев войны РФ так и не удалось установить контроль над воздушным пространством ни в одном регионе нашей страны. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на отчет разведки Британии.

Разведка Британии заявила об успешных контратаках ВСУ - фото из открытых источников

Отмечается, что даже возросшая активность со стороны российских войск не позволили им достичь существенного успеха за прошедшие сутки, потому как контратаки ВСУ препятствуют их усилиям.

"Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса", — сообщает британская разведка.

Помимо этого, несмотря на заявления российских властей о якобы взятии города Мариуполь, там ведутся ожесточенные бои, что еще больше замедляет наступление РФ на Донбассе.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, наиболее активно враг действует на Донецком и Слобожанском направлениях, где подразделения российских войск перегруппировываются. Оккупанты прибегают к ракетно-бомбовым ударам по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры. На Донецком направлении противник прибегает к наступательным действиям вдоль всей линии столкновения. При этом только на территориях Донецкой и Луганской областей за прошедшие 24 часа украинские военные отразили восемь атак противника.

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