logo

BTC/USD

39585.08

ETH/USD

2953.50

LTC/USD

106.72

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Разведка Британии заявила об успешных контратаках ВСУ и неудачах российских войск: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Разведка Британии заявила об успешных контратаках ВСУ и неудачах российских войск: подробности

Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов

сегодня, 09:11
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Украинские военные успешно контратакуют российских оккупантов, поэтому за последние 24 часа враг не добился значительного продвижения. По прошествии двух месяцев войны РФ так и не удалось установить контроль над воздушным пространством ни в одном регионе нашей страны. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на отчет разведки Британии. 

Разведка Британии заявила об успешных контратаках ВСУ и неудачах российских войск: подробности

Разведка Британии заявила об успешных контратаках ВСУ - фото из открытых источников

Отмечается, что даже возросшая активность со стороны российских войск не позволили им достичь существенного успеха за прошедшие сутки, потому как контратаки ВСУ препятствуют их усилиям. 

"Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса", — сообщает британская разведка. 

Помимо этого, несмотря на заявления российских властей о якобы взятии города Мариуполь, там ведутся ожесточенные бои, что еще больше замедляет наступление РФ на Донбассе. 

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, наиболее активно враг действует на Донецком и Слобожанском направлениях, где подразделения российских войск перегруппировываются. Оккупанты прибегают к ракетно-бомбовым ударам по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры. На Донецком направлении противник прибегает к наступательным действиям вдоль всей линии столкновения. При этом только на территориях Донецкой и Луганской областей за прошедшие 24 часа украинские военные отразили восемь атак противника. 

Ранее на портале "Комментарии" - "Урожайный день для украинского ПВО": ВСУ уничтожили 15 воздушных целей оккупантов. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vsu-provodyat-uspeshnye-kontrataki-rossiya-1650692470.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!