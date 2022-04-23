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Битва за Донбасс: оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению

Российские войска по всем направлениям пытаются определить наиболее уязвимые места ВСУ

сегодня, 10:36
Автор:

Елизавета Черных
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Российские войска по состоянию на 23 апреля завершают перегруппировку и пытаются определить самые уязвимые места украинских военных для начала широкомасштабного наступления в Донецком операционном районе. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий во время телемарафона. 

Битва за Донбасс: оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению

Оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению - фото: ГУР Украины

По словам представителя ГУР, все батальонно-технические группы противника, которые до сих пор сосредотачивались на территории Республики Беларусь, сейчас перебрасывают в восточную часть Украины. 

Кроме того, российские войска сейчас по всем направлениям пытаются определить наиболее уязвимые места украинских военных, чтобы приступить к широкомасштабному наступлению и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе.

Вадим Скибицкий также прокомментировал заявления российского руководства якобы о решении отказаться штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Представитель ГУР отметил, что они не соответствуют действительности. Он добавил, что в РФ действительного могут прекратить широкомасштабный штурм завода, однако, по данным украинской разведки, российская власть планирует привлечь росгвардию, ФСБ, чтобы продолжать наступать на "Азовсталь" с целью уничтожения сопротивления Украины. 

Напомним, что эксперты Американского Института изучения войны (ISW) озвучили прогноз развития ситуации в Украине на основе событий с 15 по 21 апреля. В частности, специалисты считают, что украинская и российская стороны вряд ли возобновят переговоры в ближайшие недели. 

Ранее на портале "Комментарии" - Разведка Британии заявила об успешных контратаках ВСУ и неудачах российских войск. 


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Источник: https://gur.gov.ua/content/okupanty-zakinchuiut-perehrupuvannia-viisk-i-hotuiutsia-do-masshtabnoho-nastupu.html
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