Битва за Донбасс: оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению

Российские войска по состоянию на 23 апреля завершают перегруппировку и пытаются определить самые уязвимые места украинских военных для начала широкомасштабного наступления в Донецком операционном районе. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий во время телемарафона.

Оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению - фото: ГУР Украины

По словам представителя ГУР, все батальонно-технические группы противника, которые до сих пор сосредотачивались на территории Республики Беларусь, сейчас перебрасывают в восточную часть Украины.

Кроме того, российские войска сейчас по всем направлениям пытаются определить наиболее уязвимые места украинских военных, чтобы приступить к широкомасштабному наступлению и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе.

Вадим Скибицкий также прокомментировал заявления российского руководства якобы о решении отказаться штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Представитель ГУР отметил, что они не соответствуют действительности. Он добавил, что в РФ действительного могут прекратить широкомасштабный штурм завода, однако, по данным украинской разведки, российская власть планирует привлечь росгвардию, ФСБ, чтобы продолжать наступать на "Азовсталь" с целью уничтожения сопротивления Украины.

Напомним, что эксперты Американского Института изучения войны (ISW) озвучили прогноз развития ситуации в Украине на основе событий с 15 по 21 апреля. В частности, специалисты считают, что украинская и российская стороны вряд ли возобновят переговоры в ближайшие недели.

Ранее на портале "Комментарии" - Разведка Британии заявила об успешных контратаках ВСУ и неудачах российских войск.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!