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Главная Новости Оборона 2022 Вспыхнул, как спичка: украинские военные уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)
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Вспыхнул, как спичка: украинские военные уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 15:54 comments1014
Автор:

Денис
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Украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают уничтожать военную технику оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутный войск ВСУ в социальной сети Facebook. 

Вспыхнул, как спичка: украинские военные уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Наши защитники опубликовали видео, на котором можно увидеть кадры с беспилотника, которые запечатлел уничтожение российского танка. В СВ ВСУ отмечают, что можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как горит танк оккупантов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинские военные в небе над Житомиром уничтожили вражескую ракету. Также над Радомышлем на незначительной высоте пролетел сверхзвуковой самолет. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте на сайт "Комментарии" о встрече Кулебы с Лавровым: какие ожидания Украины от переговоров с российским министром. Глава украинского МИД рассказал об ожиданиях от встречи с Лавровым. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Издание "Комментарии" писало о санкциях против России и конце путинского режима: что происходит и чего ждать дальше. Что будет с Россией в ближайшем будущем из-за санкций. РФ стала самой подсканкционной страной в мире. И это явно не конец экономических ударов, которые будет нанесены по агрессору. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что санкции с РФ не будут сняты до вывода её войск со всей территории Украины: британский парламентарий. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на ослабление санкций против России. Читайте подробно об этом в нашей статье. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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Обсуждения

бубльгам

сегодня, 16:08

и где видео?

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