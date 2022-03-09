Украинские военные в небе над Житомиром уничтожили вражескую ракету

Над городом Радомышль Житомирской области украинским войскам удалось уничтожить ракету российских оккупантов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Радомышльского городского совета в Фейсбуке.

Ракета - фото из открытых источников

"По предварительной информации, была обезврежена крылатая ракета истребителем ВСУ. Обломки ракеты были разбросаны по городу", – говорится в сообщении Радомышльского городского совета .

Кроме того, городской совет сообщает, что около пяти утра над Радомышлем на незначительной высоте пролетел сверхзвуковой самолет, из-за которого во многих домах разбились окна.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ночь на 9 марта российские военные нанесли очередной авиаудар по Житомирской области. От взрывов пострадали несколько жилых домов в г. Малин, а также общежитие и завод "Изоват" в Житомире. Известно, что в результате авиаударов в Житомирской области погибли 9 человек: 4 военнослужащих и 5 гражданских, среди них 2 младенца и 1 несовершеннолетний ребенок.

Также "Комментарии" писали, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной по войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости.

Читайте на портале "Комментарии": министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба при содействии турецкого коллеги отправляется на встречу с российским министром Сергеем Лавровым. О своих ожиданиях и деталях по переговорам дипломат рассказал во время прямого эфира в Facebook.

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