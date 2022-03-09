logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Санкции с РФ не будут сняты до вывода её войск со всей территории Украины: британский парламентарий
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции с РФ не будут сняты до вывода её войск со всей территории Украины: британский парламентарий

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на ослабление санкций против России

сегодня, 13:40
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Санкции с Российской Федерации не могут быть сняты до полного вывода российских войск со всей  территории Украины. Заявления главы МИД РФ Лаврова о возможном снятии санкций являются попыткой получить поддержку собственного населения. Об этом в комментарии Guildhall заявил член парламента Великобритании от Консервативной партии Боб Блэкман, передает издание "Українські новини".

Санкции с РФ не будут сняты до вывода её войск со всей территории Украины: британский парламентарий

Боб Блэкман. Фото: "Українські новини"

"Я огорчен ситуацией, сложившей в Украине и потрясен действиями путинского режима. Путин пошел на аморальное и незаконное нападение на украинский народ и в результате этого нападения страдает и сама Россия. Я поддерживаю введение жестких санкций и считают, что изоляция России должны усиливаться всеми возможными методами, пока не прекратится эта бесчеловечная война и не рухнет путинский режим", — заявил политик.

"Заявление Лаврова (о возможном снятии санкций – ред.) — это отчаянная попытка заручиться поддержкой населения России. С такими санкциями экономика России рухнет гораздо быстрее, чем Запад ощутит на себе какое-либо их влияние. Я не сомневаюсь, что Великобритания как минимум сохранит такие санкции, или же будет вводить более жесткие, до тех пор, пока Украина снова не сможет жить свободно. После действий путинского правительства невозможно когда-либо вернуться к нормальной жизни, как предполагает Лавров. Незаконные и вероломные действия России будут еще долго караться", — считает он.

"Я полностью поддерживаю позицию о том, что санкции не могут быть сняты до полного вывода войск РФ из Украину. Пока Россия полностью не деэскалирует ситуацию, она будет под санкциями. И даже после деэскалации я полагаю что некоторые из них останутся в силе. К примеру, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался брать на себя обязательство снять санкции с России в случае прекращения огня или мирного соглашения после ее вторжения в Украину", — подытожил Боб Блэкмен.

Для справки: как сообщают "Українські новини" накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на ослабление санкций против России.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/news/839588-britanskij-parlamentarij-zayavil-chto-sanktsii-ne-budut-snyaty-do-vyvoda-vojsk-rf-so-vsej
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!