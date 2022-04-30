Всероссийская мобилизация: готов ли Путин повысить ставки в войне против Украины

В Великобритании не исключают, что российский диктатор Владимир Путин использует "сакральную" для РФ дату 9 мая для объявления массовой мобилизации населения ради решающего удара по Украине. Якобы Путин готов объявить в РФ всеобщую мобилизацию и объявить войну "нацистам" во всем мире. Какова вероятность того, что российский режим пойдет на такой шаг? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в РФ – фото из открытых источников

Эксперт-международник Антон Кучухидзе оценивает вероятность всероссийской мобилизации 50 на 50.

"Такие действия нуждаются в соответствующей экономической, технической, мотивационной подпитке. Ведь нужно обеспечить всем необходимым тех, кто призывается. Создать соответствующий настрой. При том, что у оккупантов сейчас проблемы даже с обеспечением и мотивацией своих элитных подразделений, которых выкашивают украинские воины. У рашистов – огромные потери личного состава, военной техники", – поясняет эксперт.

Он также акцентирует, что у страны-агрессора нет такой поддержки, как у Украины, в виде передачи современного вооружения, боеприпасов, амуниции, средств защиты от ведущих держав мира.

"Россия воюет фактически одна. Да, она использует территорию Беларуси, наемников. Но министры обороны 40 стран не собираются ради России на военной базе "Рамштайн", чтобы обсудить – как ей помочь. А собираются там ради Украины. Зафиксировав создание мощной антипутинской коалиции", – отмечает Антон Кучухидзе.

Учитывая всё это, продолжает он, мобилизацию нельзя исключать – потому что воевать с Украиной рашистам становится всё сложнее.

"Но многое тут упирается, как я отмечал выше, в ряд факторов. Включая экономический. И тут ключевую роль может сыграть окончательное формирование позиции Запада по нефтяному и газовому эмбарго. Ведь только на продаже нефти и газа РФ зарабатывает около 300 млрд долларов год. Подпитывая этими нефтедолларами свою военную машину. И снижая тем самым негативный эффект от прочих санкций. Ситуация в динамике. И если Россия поймет, что эмбарго неотвратимо, ей точно станет не до мобилизации. Ведь не только армия должна что-то есть, на что-то существовать, но и гражданское население. Именно поэтому я в данный момент оцениваю возможность всероссийской мобилизации (под тем или иным соусом) как 50 на 50", – аргументирует эксперт.

Что касается других действий рашистов к "сакральной дате", тут, по его мнению, всё более предсказуемо.

"Будет показ по росТВ кадры захваченных ("освобожденных") территорий. Завоз туда пропагандистских десантов. А перед этим – максимальные обстрелы и попытки захватов находящихся под контролем украинской власти городов в Донецкой и Луганской областях. Сейчас оккупанты буксуют и там, и в Харьковской области. Но не оставляют свою "идею фикс" о взятии в кольцо группировки украинских войск на Донбассе. Скорее всего, продолжаться ракетные удары по стратегическим объектам (и не только по ним) по всей украинской территории. Понятно, что будут гнуть пропагандистскую линию с параллелями со Второй мировой войной… Но ничего грандиозного с военно-политической точки зрения они предоставить не могут. А на парад в Москву, как стало известно на днях, не прибудет никто из мировых лидеров, – подчеркивает Антон Кучухидзе. – Между тем, всё явственнее истерика у русских спикеров – от МИДа до ЛОМов – из-за увеличения поставок современных образцов вооружения в Украину. Баланс сил на поле боя меняется. Вот и остается агрессору делать ставку на террористические обстрелы нашей территории. И возможные постановочные теракты на своей".

Политтехнолог, один из защитников Украины Александр Кондратенко рассуждает так: "Под неким предлогом (к примеру – Отечество в опасности!) российским режим может признать, что "спецоперация" уже не срабатывает — и назвать, наконец, войну — войной. Запустив тем самым всеобщую мобилизацию. Последняя, с моей точки зрения, неизбежна (потому что на третьем месяцы войны оккупанты особых успехов не имеют, хоть на некоторых направлениях ситуация для нас очень сложная). Не факт, что это будет к 9 мая. Но факт – что для этого Кремль использует традиционные циничные методы. Как было, к примеру, перед второй Чеченской кампаний. Думаю, Россию ожидает серия терактов и самообстрелов с целью выдать всё это за действия Украины". Мы уже видим, подчеркивает эксперт, периодические взрывы, периодические обстрелы непосредственно на территории страны-агрессора. Так происходит накачка соответствующих настроений. В том числе опросами с нужными Кремлю посылами (о поддержке "спецоперации" в Украине). Накачка страха и ненависти. Чтобы, в случае провала в очередной раз перекроенных планов (от захвата всей Украины те уже "сузились" до "захвата хотя бы части юго-востока") – бросить против нас новые силы. "И "поводы" могут создавать как накануне 9 мая (чтобы именно 9-го объявить о всеобщей мобилизации), так и непосредственно в этот день – чтобы убить как можно больше россиян, привить еще больше ненависти к Украине – и получить еще больше "пушечного мяса". Уже видно, что решение этого конфликта возможно только военным путем. Вся дипломатия уничтожена зверствами оккупантов в Буче, Мариуполе и многих других украинских городах, – поясняет Александр Кондатенко. – При этом есть надежда, что если россиянам в случае всеобщей мобилизации массово раздадут оружие – в какой-то момент это оружие может обернуться против самого действующего режима. В любом случае эта война приведет к развалу РФ. Это лишь вопрос времени".

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