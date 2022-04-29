Данилов описал два варианта окончания войны – "это будет сложный бой"

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Карина Ожерельева
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны озвучил два варианта того, как может закончиться война против Украины – военный и политический. Если учитывать военную сторону войны, то окончание зависит от ВСУ. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Данилов сделал во время интервью "Радио Свободы".
Данилов - фото из открытых источников
Как сообщил секретарь СНБО, окончание войны политическим путем зависит только от решения Путина.
Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.
Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.
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