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Данилов описал два варианта окончания войны – "это будет сложный бой"

Данилов сообщил, что Путин может подписать капитуляцию

сегодня, 16:55
Автор:

Карина Ожерельева
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны озвучил два варианта того, как может закончиться война против Украины – военный и политический. Если учитывать военную сторону войны, то окончание зависит от ВСУ. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Данилов сделал во время интервью "Радио Свободы".

Данилов описал два варианта окончания войны – "это будет сложный бой"

Данилов - фото из открытых источников

"Я не сторонник того, чтобы называть какую-то дату окончания войны. Более того, я говорю, что это будет сложный бой, это сложная война и рассчитывать, что все закончится завтра-послезавтра мы не можем", — заявил Данилов.

Как сообщил секретарь СНБО, окончание войны политическим путем зависит только от решения Путина.

"Он может войну закончить в любой момент, подписав капитуляцию, сложив оружие, забрав своих военных, чтобы наше войско не отправляло их в полиэтиленовые черные пакеты их родным и близким", — отметил Данилов во время интервью.

Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/nova-zbroya-viyna-intervyu-danilov/31825858.html
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