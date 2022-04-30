Путин готовит важное заявление на 9 мая "для решающего удара" - министр обороны Британии.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его не удивило, если бы 9 мая Путин объявил всеобщую мобилизацию. По словам Бена Уоллеса, Путин это может сделать, чтобы якобы нанести решающий удар "нацистам". Уоллес высказал только свои предположения, отметив, что не имеет конкретной информации, что подтверждает его догадки. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Daily Mail со ссылкой на заявление Бена Уоллеса.

Путин - фото из открытых источников

"Не удивлюсь, хотя у меня нет информации об этом, если он (Путин – ред.) собирается объявить 9 мая, что сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию россиян", — заявил министр обороны Британии.

Воллес добавил, что, по его мнению, Путин давно уже закладывает для этого основание. Сейчас в Кремле предпринимаются жалкие попытки скрыть реальные потери российской армии.

Министр Британии отметил, что массовая мобилизация в РФ может свидетельствовать только о "признании провала" Россией в войне.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский рассказал, что Украине предлагали отдать Запорожскую АЭС под контроль России. Украинские власти отказались отдать Запорожскую АЭС под дальнейший контроль российских захватчиков и будут ждать, когда ее разблокируют.

Также "Комментарии" писали, что Елена Зеленская рассказала, изменился ли Владимир Зеленский за время войны. Жене президента журналисты задали вопрос о том, влияет ли война на ее мужа и изменилось ли сейчас его поведение. Елена Зеленская дала ответ, что ее муж все время был человеком, на которого никогда не возможно положиться и сейчас об этом знают во всем мире.

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