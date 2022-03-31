Вооруженные силы Украины освободили еще один населенный пункт в Киевской области

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Карина Ожерельева
Село Вышеград в Киевской области освобожден от украинских оккупантов благодаря усилиям Вооруженных сил Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич во время брифинга в четверг, 31 марта.
ВСУ - фото из открытых источников
По словам Грузевича, во многих направлениях Вооруженные силы Украины достигают значительных успехов, контратаки продолжаются. Начальник штаба Командования Сухопутных войск ВСУ сообщил "очень и очень хорошие новости в ближайшее время" по ситуации в пригороде Киева.
В то же время Грузевич призвал украинцев "не расслабляться", поскольку российские оккупанты до сих пор имеют немало сил, чтобы нанести ответные удары, в частности это касается и ракетных ударов.
Как сообщали ранее "Комментарии", украинские пограничники накрыли огнем пехотинцев РФ, пытавшихся атаковать позиции ВСУ. Украинские пограничники прикрыли своих собратьев и уничтожили российских пехотинцев, которые хотели внезапно атаковать позиции ВСУ возле Марьянки Донецкой области. За время войны враг атаковал упомянутый пограничный пункт около 40 раз – артиллерией, минометами, пехотой, танками и авиацией.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, в чем угроза для ЕС, если Украина проиграет Мариуполь. Президент призвал Европу объединиться ради помощи Украине и чтобы отстоять главные европейские принципы.
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Обсуждения
Новости
Юрий Марк
31 марта 2022, 21:08
Какое "село" Вышгород это большой город !!! И какие "украинские оккупанты" , редактор ТУПОЙ !!
таня
31 марта 2022, 20:51
Украинские оккупанты? вы сошли с ума?