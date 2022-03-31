Вооруженные силы Украины освободили еще один населенный пункт в Киевской области

Село Вышеград в Киевской области освобожден от украинских оккупантов благодаря усилиям Вооруженных сил Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич во время брифинга в четверг, 31 марта.



ВСУ - фото из открытых источников

По словам Грузевича, во многих направлениях Вооруженные силы Украины достигают значительных успехов, контратаки продолжаются. Начальник штаба Командования Сухопутных войск ВСУ сообщил "очень и очень хорошие новости в ближайшее время" по ситуации в пригороде Киева.

"В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости. Думаю, день-два, и мы будем видеть замечательную картину, и дальше будем развивать свой успех", — отметил Грузевич.

В то же время Грузевич призвал украинцев "не расслабляться", поскольку российские оккупанты до сих пор имеют немало сил, чтобы нанести ответные удары, в частности это касается и ракетных ударов.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинские пограничники накрыли огнем пехотинцев РФ, пытавшихся атаковать позиции ВСУ. Украинские пограничники прикрыли своих собратьев и уничтожили российских пехотинцев, которые хотели внезапно атаковать позиции ВСУ возле Марьянки Донецкой области. За время войны враг атаковал упомянутый пограничный пункт около 40 раз – артиллерией, минометами, пехотой, танками и авиацией.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, в чем угроза для ЕС, если Украина проиграет Мариуполь. Президент призвал Европу объединиться ради помощи Украине и чтобы отстоять главные европейские принципы.

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