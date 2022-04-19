В Украине уничтожили четыре роты российских десантников - ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали четыре роты российских десантников. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Фейсбуке.

Украинский военный – Генштаб ВСУ

"Уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Генштаб ВСУ сообщает, что украинским военным также удалось уничтожить российских оккупантов двух батальонных тактических групп в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота.

Как сообщали ранее "Комментарии", Арестович назвал три сценария следующей фазы войны: что будет после наступления на Востоке. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что уже идет вторая фаза войны. Именно этот этап и определит третью фазу, ход которой может осуществиться по трем сценариям. Арестович раскрыл детали каждого из этих сценариев.

Также "Комментарии" писали, что в ОП назвали причину, почему переговоры с РФ по прекращению огня остановились. Блокада Мариуполя и готовность России приступить к второй фазе войны в Украине практически застопорили переговорный процесс. Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией фактически заморожены и не проводятся. Когда состоится следующий раунд переговоров, советник главы Офиса президента тоже затруднился сказать.

Читайте на портале "Комментарии": СБУ узнала страшные планы оккупантов по Мариуполю: подробности. Российские оккупанты никак не могут захватить Мариуполь и намерены уравнять с землей завод "Азовсталь", где украинские военные держат оборону и где прячутся мирные жители Мариуполя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!