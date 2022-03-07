В Киевской области оккупанты убили священника

В Православной Церкви Украины рассказали о еще одной жертве агрессора. Об этом сообщается на официальной странице ПЦУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

"Помолимся за душу безвинно убитого русскими оккупантами нашего брата во Христе священника Ростислава Дударенко. Он погиб от вражеского оружия на блокпосте в Ясногородке Фастовского района Киевской области", — ПЦУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ряд стран ЕС против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что государственная пограничная служба предоставила разъяснения по пересечению границы в некоторых случаях. Государственная пограничная служба объясняет, как уезжать украинцам. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что россия готовит провокации на границе с Сумской областью – глава ОВА. Живицкий рассказал о новых провокациях РФ. Читайте об этом в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили вертолет оккупантов в Киевской области. Украинские воины дают достойный отпор врагу. Подробно об этом читайте на нашем сайте.

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