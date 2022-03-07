Россия готовит провокации на границе с Сумской областью – глава ОВА

Россия готовит новые провокации на границах с Сумской областью. Такое заявление в своем видеообращении сделал 7 марта глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Суспільне".

Сумы / Суспільне

По информации, предоставленной Живицким, в Судже на границе с Сумской областью российские оккупанты с территории РФ подогнали автобусы, собрали российских жителей, и сейчас пропагандистские СМИ снимают видео, будто украинцы эвакуируются на территорию РФ.

"Они организуют гумконвои. Не надо в это верить. Ничего такого нет. Никакие украинцы не переходят границу с РФ", — добавил Живицкий.

Также Живицкий добавил, что никакие гуманитарные конвои с территории России Сумская область не будет принимать, и это будет рассматриваться как вторжение заезжающего транспорта.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия предложила эвакуировать украинцев к себе. Россия предложила создать гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь, а затем и в Россию, а из Харькова и Сум сразу в Россию. Ночью поступило письмо от России, в котором было предложение, "учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона", объявить режим тишины 7 марта и создать гуманитарные коридоры.

Также "Комментарии" писали, что СБУ отчиталась о задержании коллаборантов и пособников врага. Как сообщают в Службе безопасности Украины, за минувшие сутки правоохранители задержали немало диверсантов и пособников российских войск в сутки, 6 марта.

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