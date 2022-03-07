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ВСУ уничтожили вертолет оккупантов в Киевской области

Украинские воины дают достойный отпор врагу

7 марта 2022, 17:11
Автор:

Денис
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Украинские защитники сообщили об уничтожении боевой техники оккупантов. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ на своей официальном Telegram — канале. 

ВСУ уничтожили вертолет оккупантов в Киевской области

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 7 марта, в Киевской области нашим воинам удалось сбить вражеский вертолет. 

"Вышгород. Минус один вражеский вертолет. Вместе до победы!", — сообщают СВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у Путина выдвинули требования к Украине: обещают моментально остановить войну. По словам Кремля, все требования были сформулированы и переданы в первые два раунда переговоров. 

Читайте также о том, что Минобразования предоставило рекомендации по учебному процессу: состоится ли пробное ВНО. Учреждениям среднего и высшего образования рекомендуется начать учебный процесс. 

Сайт "Комментарии" сообщал о войне России против Украины: появился новый фактор. Россияне усиливают информационно-психологические операции против украинцев. 

Также "Комментарии" писали о том, что российским войскам не удалось добиться успеха ни на одном участке фронта: отчет от Арестовича. Арестович сделал видеообращение с отчетом за 6 марта. 


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Источник: https://t.me/s/landforcesofukraine
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