ВСУ уничтожили вертолет оккупантов в Киевской области

Украинские защитники сообщили об уничтожении боевой техники оккупантов. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ на своей официальном Telegram — канале.

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 7 марта, в Киевской области нашим воинам удалось сбить вражеский вертолет.

"Вышгород. Минус один вражеский вертолет. Вместе до победы!", — сообщают СВ ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у Путина выдвинули требования к Украине: обещают моментально остановить войну. По словам Кремля, все требования были сформулированы и переданы в первые два раунда переговоров.

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Сайт "Комментарии" сообщал о войне России против Украины: появился новый фактор. Россияне усиливают информационно-психологические операции против украинцев.

Также "Комментарии" писали о том, что российским войскам не удалось добиться успеха ни на одном участке фронта: отчет от Арестовича. Арестович сделал видеообращение с отчетом за 6 марта.

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